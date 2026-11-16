Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Enrico Brignano

Classe 1966, Enrico Brignano è nato nella Capitale, per la precisione nel quartiere Dragona, ed è rimasto legato per tutta la vita alla città. La casa a Roma di Enrico Brignano è il sogno di chiunque ami la Città Eterna, ha infatti una vista mozzafiato sulla Cupola di San Pietro.

Dove abita Enrico Brignano

L’attore e comico vive nel centro storico di Roma in un’area residenziale particolarmente apprezzata e abitata da personaggi famosi, dirigenti e personalità internazionali. La casa di Enrico Brignano è in una posizione favolosa, con un affaccio diretto sui tetti della città e soprattutto sulla Cupola di San Pietro.

La zona in cui vive l’attore insieme alla moglie Flora Canto e ai figli, offre una vista diretta sul celebre Cupolone ed è una fra le più esclusive della Capitale. L’area è caratterizzata da strade curate, aree pedonali, palazzi d’epoca e la vicinanza ai principali monumenti della città.

Vivere nel centro storico significa sentirsi immersi in un film, con parchi urbani, teatri storici, ristoranti e caffè tradizionali, ma anche piccole botteghe artigiane e boutique. Lo stesso Enrico Brignano ha raccontato più volte di aver scelto di trasferirsi nel centro di Roma per migliorare la vita quotidiana dei figli, abbandonando l’appartamento in cui viveva in precedenza, affacciato su una via piuttosto trafficata e rumorosa.

“Ho comprato una nuova casa, un investimento importante per il futuro, per i miei figli – aveva confidato tempo fa -. Nella precedente le finestre affacciavano sui cassonetti, ora vedo i tetti e il Cupolone”

La cucina blu e la terrazza panoramica nella casa di Enrico Brignano

La casa di Enrico Brignano e Flora Canto è luminosissima e con un’ampia metratura, caratterizzata da uno stile moderno. A dominare sono i colori chiari, a partire dal parquet che crea un senso di continuità in tutta l’abitazione. Gli armadi a muro sono in legno, mentre le grandi vetrate permettono alla luce naturale di illuminare gli ambienti.

Nella casa del comico e attore convivono bellezza e praticità. Fra gli ambienti più amati e vissuti c’è senza dubbio la cucina. Sia Brignano che Flora Canto adorano ospitare amici e parenti, cucinando piatti deliziosi. Questa zona della casa è anche il palcoscenico ideale in cui Flora registra i suoi divertentissimi video e gli sketch diventati virali sui social.

I mobili sono scuri, color antracite e blu notte, con un contrasto cromatico molto interessante. Troviamo poi elettrodomestici di ultima generazione e un piano in legno che rende la cucina ancora più elegante.

Ma la zona più bella della casa è senza dubbio la terrazza panoramica, costruita tutta intorno al perimetro dell’abitazione. Da questo punto è possibile ammirare i tetti di Roma, in particolare la Cupola di San Pietro, con tramonti meravigliosi, capaci di commuovere e incantare.

Il comico e attore ha scelto di arredare la terrazza con sedie, divani e tavolini in rosa antico, trasformando quest’area in un vero e proprio salotto all’aperto. Proprio in questa parte dell’appartamento Brignano ama organizzare aperitivi e cene speciali con le persone che ama, godendosi una vista eccezionale e unica sulla Capitale.