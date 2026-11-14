acasadi Lorella Cuccarini: la villa a Roma con un giardino da sogno e una stanza tutta per sé

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Lorella Cuccarini

Abituati a vederla sul palcoscenico, sempre sorridente e piena di energia, viene spontaneo chiedersi come sia Lorella Cuccarini quando torna a casa e si lascia alle spalle gli impegni di lavoro. A raccontare qualcosa di lei è proprio la sua abitazione, una splendida villa alle porte di Roma dove il gusto per le cose semplici incontra una certa passione per i dettagli.

Niente ambienti freddi o arredamenti troppo ricercati: la showgirl ha scelto una casa che mette al primo posto il comfort, con tanto spazio per la famiglia e qualche piccolo lusso a cui non ha voluto rinunciare.

Dove vive Lorella Cuccarini: la villa a Roma immersa nella natura

La vita professionale di Lorella Cuccarini è sempre stata piuttosto movimentata, tra programmi televisivi, spettacoli teatrali e nuovi progetti. Per la sua quotidianità, invece, la showgirl ha scelto un angolo tranquillo di Roma, nella zona di Castel de’ Ceveri, dove vive con il marito Silvio Testi.

La loro è una villa distribuita su tre piani, con un giardino che sembra fatto apposta per dimenticare, almeno per qualche ora, il ritmo frenetico della città. La vegetazione circonda la proprietà e crea una piacevole sensazione di privacy, mentre fiori e cespugli aggiungono colore agli spazi esterni.

Ad accogliere gli ospiti c’è un ingresso dal fascino romantico. Le persiane azzurre spiccano sulla facciata e il percorso che conduce alla porta, realizzato in pietra, attraversa il verde. Anche la forma arcuata dell’accesso contribuisce a dare alla casa un carattere particolare, quasi da residenza di campagna.

È facile immaginare quanto possa essere piacevole trascorrere qui le giornate di sole, magari in compagnia degli animali domestici, che fanno parte della vita familiare della showgirl.

Il salotto elegante e la cucina piena di personalità

Chi si aspetta una casa tutta design e superfici impeccabili potrebbe rimanere sorpreso. Lorella Cuccarini ha scelto interni dal gusto classico dove sono i colori, i tessuti e soprattutto i dettagli a fare la differenza. Il risultato è un insieme elegante, ma senza quell’aria un po’ impersonale che a volte caratterizza le abitazioni delle star.

Basta dare un’occhiata al salotto per capirlo. Al centro della stanza c’è un grande divano verde decorato, intorno il parquet, le tende beige e qualche fotografia di famiglia contribuiscono a creare un ambiente intimo, perfetto per trascorrere una serata tutti insieme.

La cucina ha invece un delizioso sapore rustico, con mobili in legno, piastrelle chiare e ripiani occupati da spezie, barattoli e utensili. Tutto è a portata di mano, proprio come nelle cucine di casa più vissute.

Decisamente diverso il bagno, che strizza l’occhio a uno stile più contemporaneo. Qui ha puntato su colori neutri e finiture effetto marmo, ravvivate da elementi d’arredo più scuri. Le tende lunghe e gli accessori discreti completano uno spazio dall’atmosfera rilassante, ideale per ritagliarsi qualche minuto tutto per sé.

Lorella Cuccarini, la palestra privata e lo studio dove nascono le idee

Con tutta l’energia che porta sul palco, non stupisce che la showgirl abbia ricavato in casa uno spazio per allenarsi. La danza fa parte della sua vita fin da bambina e, anche oggi, mantenersi in movimento è una delle sue grandi passioni.

Nella villa c’è infatti una palestra privata, arredata con l’essenziale per fare esercizio. Tra gli attrezzi anche una macchina per il Pilates: una comodità non da poco, specialmente per chi deve destreggiarsi tra prove, registrazioni e spettacoli.

Il suo studio ha un aspetto decisamente più creativo, con fotografie, riviste e materiali raccolti intorno a un ampio tavolo inclinato. Un ambiente che lascia intuire quanto lavoro e preparazione ci siano dietro ogni sua apparizione televisiva.

In fondo, è proprio questo il bello della sua villa: ogni stanza sembra avere una funzione precisa e raccontare un pezzetto della sua quotidianità. Tra il giardino, il salotto e gli spazi dedicati alle passioni, l’ex ballerina ha trovato il posto giusto in cui sentirsi a casa.