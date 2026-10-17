acasadi Carolyn Smith, una villa da sogno immersa nel verde

Carolyn Smith e il marito Tino vivono da anni a Vigonza, in una bellissima dimora che è diventata il suo bene rifugio

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IPA Carolyn Smith

Dalle luci dello studio di Rai 1 al silenzio della campagna veneta: la casa di Carolyn Smith a Vigonza, alle porte di Padova, racconta la donna che il pubblico di Ballando con le Stelle ama da tante edizioni, con i toni più intimi della vita di tutti i giorni.

Mentre la ventunesima edizione dello show di Milly Carlucci la vede di nuovo alla guida della giuria, i suoi profili social continuano a regalare ai fan piccole finestre sulla quotidianità domestica immersa in una natura rigogliosa, con arredi scelti con misura e tanta luce. Un luogo costruito, pezzo dopo pezzo, per stare bene.

La villa di Carolyn Smith a Vigonza, un rifugio nella campagna padovana

La villa di Carolyn Smith sorge in un angolo tranquillo della campagna veneta, dove lo sguardo corre libero sui campi e il tempo sembra ancora nostro. Qui la coreografa vive con il marito Tino Michielotto, compagno di una vita, e qui ritrova il proprio centro quando si spengono i riflettori delle dirette del sabato sera.

Il giardino avvolge la casa come un abbraccio e cambia faccia a ogni stagione. In autunno le foglie dorate diventano lo sfondo perfetto per gli scatti più spontanei, in estate il prato si riempie di vita. Altalene, stendini baciati dal sole, spazi riservati alle corse dei cani: ogni dettaglio si trasforma in un rituale di semplicità, condiviso con chi si ama.

Dentro la casa di Carolyn Smith: open space, camino e cucina

Varcata la soglia, la casa da sogno della presidente di giuria di Ballando con le Stelle mostra un grande. Dominano le tonalità chiare, accompagnate da materiali naturali che moltiplicano la luce. La zona giorno si apre in un ampio open space, dove il pavimento in marmo disegna una geometria elegante nei toni del bianco e del rosa, regalando movimento senza appesantire.

Divani bianchi e arredi dalle linee pulite creano un’atmosfera morbida e accogliente, scaldata dal camino in pietra che separa idealmente salotto e cucina. Un tocco rustico che sa di serate d’inverno e che fa spesso da cornice alle coccole con i suoi inseparabili amici a quattro zampe, protagonisti di tanti scatti condivisi sui social.

Poi si arriva in cucina, uno degli ambienti che Carolyn ha mostrato più volte ai follower. Legno chiaro, piani in granito e superfici generose arricchiscono uno spazio nato per la condivisione familiare. Le travi a vista richiamano la tradizione veneta, le luci a led aggiungono un respiro contemporaneo e le grandi vetrate affacciate sul verde trasformano ogni colazione in un piccolo spettacolo naturale.

Ogni casa finisce per somigliare a chi la abita. Quella di Carolyn Smith ha la precisione di una coreografia ben riuscita e il calore di un abbraccio dopo una lunga giornata di prove. Un palcoscenico intimo, lontano dalle telecamere, dove la coreografa più amata della tv può essere semplicemente sé stessa, circondata dalla luce, dal verde e dagli affetti che ha scelto per costruire la propria felicità.