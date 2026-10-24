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IPA Anna Safroncik e Leonardo Lini

Ballando con le Stelle non è di certo la passeggiata che sembra. Anna Safroncik ne sa qualcosa. Sabato 17 ottobre l’attrice era arrivata in pista con l’anima in subbuglio e un legame ormai incrinato con il suo maestro, Leonardo Lini. Il quickstep era partito in salita, un attimo di vuoto sui primi passi e la coreografia le era scivolata dalle mani.

Davanti alla giuria la tensione è esplosa. Lini le ha ripetuto che vale un dieci e che si sta accontentando; lei ha replicato che quel complimento premia il suo potenziale e lascia fuori la fatica vera, rinfacciandogli che i voti alti arrivavano quando si ballava a modo suo.

I giudici hanno fatto quadrato attorno al ballerino. Carolyn Smith gli ha dato ragione senza esitare, ricordando che lui è lì proprio per aiutarla. Ivan Zazzaroni si è detto sorpreso di vedere una concorrente già demotivata alla terza puntata, Barbara d’Urso l’ha bollata come pesante e Simona Ventura l’ha invitata a sciogliere i nodi che si porta dentro, anche a costo di scontrarsi con il partner.

Anna Safroncik e Leonardo Lini: le lacrime e il mea culpa a Ballando Segreto

Lontano dalla pista, la corazza si è sbriciolata. Negli spazi di Ballando Segreto, seduta accanto a Milly Carlucci, Anna Safroncik è scoppiata in un pianto a dirotto. Ha raccontato di essersi bloccata per un solo secondo, quanto basta per perdere il filo, e di aver vissuto quello sbaglio come uno shock. In trent’anni di carriera, ha spiegato, le critiche le erano sempre state risparmiate; questa volta i commenti piovuti sui social l’hanno ferita nel profondo.

Poi è arrivata l’ammissione che in tanti aspettavano. L’attrice ha riconosciuto di aver scaricato su Leonardo Lini tutta la frustrazione, confessando di aver toccato il fondo e di voler crescere. Milly l’ha coccolata con parole dolcissime, ricordandole che è partita da zero e che inciampare fa parte del gioco. Lini, al suo fianco, si è detto dispiaciuto e insieme fiducioso: per lui Anna resta bravissima.

Il paso doble di Anna Safroncik e la stoccata di Carolyn Smith sullo sguardo alla giuria

Stasera, nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, la coppia è tornata in pista con un paso doble appassionato, tutto fierezza e tensione. L’armonia sembrava ritrovata e buona parte della giuria ha applaudito convinta. Anna ne ha approfittato per rinnovare le sue scuse: ha definito sbagliato ed esagerato il modo in cui aveva trattato il maestro, spiegando di essere abituata a pretendere la perfezione da se stessa. Ha ringraziato anche Barbara d’Urso per la tirata d’orecchie, rivendicando però il carattere forte che l’ha portata fin qui.

Il gelo è arrivato da Carolyn Smith. La presidente di giuria ha ribadito che insultare un maestro di ballo resta inaccettabile e si è augurata di non sentire mai più parole del genere in quello studio. Dopo qualche appunto tecnico, ha puntato il dito su un dettaglio preciso: l’occhiata lanciata dall’attrice verso i giudici durante l’esibizione. Per Carolyn quello sguardo era sfidante, e le ha chiesto di riporlo rapidamente nel cassetto.

A sciogliere la tensione ci ha pensato Rossella Erra, che ha insinuato un debole dell’attrice per il suo ballerino. Anna ha risposto ridendo che le piacciono gli uomini capaci di corteggiarla, mentre Leonardo si limita a bacchettarla. Sarà odio o amore? Sara Di Vaira ci lascia col dubbio.