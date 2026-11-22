IPA Mara Venier

“Ragazzi, c’è la storia”. Mara Venier ha emesso il verdetto oggi a Domenica In, e il caso riguarda Anna Safroncik e Leonardo Lini, l’attrice e il suo maestro di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha voluto sapere se tra i due ci fosse qualcosa in più dei passi di danza e la risposta, alla fine, se l’è data da sola.

Le risposte dei diretti interessati, in effetti, non l’hanno aiutata granché. Leonardo Lini ha detto che per ora stanno “sul vago” e che il chiarimento arriverà tra un mese, mentre per l’opinionista Rossella Erra i due hanno trovato un “linguaggio unico”. Una conferma vera e propria, da loro, non è arrivata.

Dalla crisi alla pace fatta

Fino a poche settimane fa la parola in circolazione era un’altra: crisi. Il 17 ottobre, alla terza puntata, Anna Safroncik aveva raccontato il disagio e la frattura con Leonardo Lini, che la spronava convinto che fosse da dieci e si stesse accontentando. Il quickstep si era fermato a 22 punti e Barbara D’Urso le aveva detto “Sei pesante”. Nei giorni seguenti erano arrivate le lacrime e il mea culpa a Ballando Segreto e, alla puntata successiva, il richiamo di Carolyn Smith: insultare un maestro di ballo, aveva ricordato la presidente di giuria, resta inaccettabile.

Il 31 ottobre, dopo pochi passi di samba, la spallina dell’abito di Anna Safroncik ha ceduto e i giudici si sono fermati a 33 punti. A novembre il clima è cambiato: il valzer della sesta puntata ne ha presi 47 e ha restituito all’attrice la forma delle prime settimane, mentre nelle nostre pagelle del 14 la coppia ha incassato un 9 per una pace che a ottobre sembrava fuori portata.

Una ship a ogni edizione

A guardarla da fuori, ogni edizione di Ballando con le Stelle parte con la stessa missione: trovare la ship, cioè la coppia che il pubblico vuole vedere insieme anche dopo la pista. Può capitare, certo. Uno dei casi più celebri è del 2006, terza edizione, quando Massimiliano Rosolino si è ritrovato in coppia con la maestra Natalia Titova: la storia è nata lì e ha portato due figlie. Altre volte, come ricorda l’elenco delle coppie nate in pista, è rimasto un flirt passeggero. Non deve capitare ogni anno, in ogni caso, come se l’amore in pista fosse una voce del regolamento.

L’anno scorso la ship d’obbligo era quella tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, data quasi per certa. Lui aveva descritto “un feeling magico” che poteva diventare altro, lei a dicembre ha scritto su Instagram un lungo messaggio a lui dedicato, letto da molti come una dichiarazione, e ha dovuto precisare: “non stiamo insieme”. In studio gli allora giudici Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino hanno insistito, e la risposta è stata la stessa. Hanno vinto l’edizione, a sorpresa, davanti ai favoriti Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il giorno dopo, nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, sono arrivati tra gli applausi: Nikita Perotti ha definito il loro rapporto “un’amicizia unica”.