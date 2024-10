Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, tutte le coppie nate a Ballando con le stelle

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Da sempre Ballando con le Stelle non è solo un palcoscenico di talento e competizione, ma anche un luogo in cui scocca la scintilla dell’amore. L’edizione 2024 non fa eccezione, con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice al centro delle cronache rosa.

I due, uniti sul palco e, pare, anche nella vita, non si nascondono più, facendo sognare il pubblico con la loro complicità. Insieme, hanno trascorso giorni intensi in Puglia, dove Bianca ha presentato Giovanni alla famiglia, dimostrando che il legame nato in pista potrebbe essere destinato a durare anche fuori.

Bianca e Giovanni: complicità in pista e fuori

L’alchimia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è palpabile sul palco di Ballando con le Stelle, e i loro fan l’hanno notato da subito. L’attrice e conduttrice ha portato il ballerino nella sua terra d’origine, in Puglia, per un momento di relax e intimità. “Aveva bisogno di una pausa, così l’ho portato nel mio mondo,” ha condiviso Bianca su Instagram, accennando a un legame che sembra ormai andare oltre le semplici prove di ballo.

Con affetto, ha raccontato ai follower del loro soggiorno e di come abbia voluto far conoscere a Giovanni le persone più importanti della sua vita. Nel video, la sintonia tra i due emerge chiaramente: quando lui scherza scoprendosi la pancia, Bianca lo rimprovera con tono ironico, mostrandosi protettiva e affettuosa.

La coreografia dell’ultima puntata, che ha incluso un bacio appassionato, ha fatto discutere e ha alzato il livello di curiosità dei fan. Bianca ha commentato: “Noi abbiamo un’incredibile affinità, l’alchimia non si può creare.

Vedremo”, lasciando aperta la porta a una possibile evoluzione della loro relazione anche fuori dal programma. La loro complicità ha conquistato anche i paparazzi, che li hanno sorpresi insieme in momenti privati, tra cui un’uscita romantica dall’Auditorium del Foro Italico.

Fonte: IPA

Storie d’amore in pista: le coppie celebri di “Ballando con le Stelle”

Negli anni, Ballando con le Stelle ha visto nascere numerose storie d’amore tra i suoi protagonisti. Una delle coppie più longeve è quella formata da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, che si conobbero durante la terza edizione del programma.

Il campione di nuoto e la ballerina russa si innamorarono e, da allora, sono inseparabili. Il loro amore è stato suggellato dall’arrivo di due figlie, Vittoria Sydney e Sofia Nicole, che hanno coronato il loro sogno d’amore iniziato proprio sulle note delle coreografie di Ballando.

Fonte: IPA

Un’altra storia indimenticabile è quella tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Ex Miss Italia, Cristina partecipò al talent nel 2005 e, pur non facendo coppia sul palco, incontrò Fabio Fulco durante le pause tra una prova e l’altra. I due sono stati insieme per più di dodici anni, dimostrando quanto il programma possa davvero essere un Cupido nascosto.

Anche Ema Stokholma e Angelo Madonia, protagonisti della passata edizione, hanno confermato l’incantesimo di Ballando con le Stelle. Dopo mesi di esibizioni intense e complici, i due hanno ufficializzato la loro relazione sui social, scaldando i cuori dei loro ammiratori. Ma dopo un anno di amore la loro storia è giunta al termine a causa di incompatibilità private. Ora il ballerino sembra essere attratto da un’altra sua allieva, Sonia Bruganelli.

Fonte: IPA

Dall’amicizia all’amore: quando il ballo avvicina

Negli anni, altre coppie hanno trovato l’amore sul palco di Ballando con le Stelle, anche se alcune storie sono state solo un flirt passeggero. La prima coppia in assoluto a innamorarsi in pista fu quella composta da Hoara Borselli e Simone Di Pasquale, vincitori della prima edizione.

La loro relazione fu breve, ma il ricordo di quell’intesa sul palco rimane ancora impresso nei fan della trasmissione. Anche Stefano Bettarini e Samanta Togni ebbero una storia d’amore durante la sesta edizione, e, nonostante la loro relazione si sia interrotta dopo il programma, rimasero amici.

Storie più travagliate, come quella tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, hanno suscitato clamore. Il calciatore argentino e la ballerina svedese iniziarono una relazione che causò frizioni con l’ex compagno di lei, Stefano Oradei.

Il triangolo amoroso, esploso sotto i riflettori, fu documentato dai paparazzi e portò a tensioni che vennero risolte solo a programma terminato. Un’altra relazione passionale, anche se breve, fu quella tra Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, che si frequentarono dopo la fine della loro edizione, ma che non sopravvisse fuori dal magico mondo dello show.