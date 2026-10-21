Ballando, Anna Safroncik in lacrime dopo la puntata disastrosa: “Volevo morire”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Safroncik

Milly Carlucci ci porta dietro le quinte di Ballando con le Stelle, svelando cosa è accaduto dopo la disastrosa esibizione di Anna Safroncik. L’attrice, che partecipa allo show in coppia con Leonardo Lini, ha vissuto una puntata piuttosto difficile, segnata dalle critiche della giuria e dalle tensioni con il suo maestro di ballo.

Anna Safroncik in lacrime dopo Ballando con le Stelle

Al termine dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Anna Safroncik si è sciolta in lacrime, raccontando di fronte alle telecamere di Ballando Segreto, il suo disagio. Nel corso della puntata infatti non solo la sua esibizione non era piaciuta alla giuria, ma Anna era stata anche accusata di essere “fredda” e “pesante” per via delle sue continue critiche nei confronti del maestro Leonardo Lini, accusato di demotivarla.

In particolare Barbara D’Urso aveva ripreso l’attrice, criticando il suo atteggiamento. “Mi aspettavo qualcosa di più – aveva detto la giurata nel corso della puntata -. Ma soprattutto, siccome siete bellissimi, io ho seguito la clip: Anna sei pesante, sei veramente pesante”.

Tanti i commenti arrivati anche dai social con giudizi che hanno ferito moltissimo l’attrice. Di fronte a Milly Carlucci, Anna Safroncik è crollata, piangendo per quanto accaduto e spiegando di aver sbagliato la coreografia.

“Mi sono bloccata quell’unico secondo e questo mi ha fatto perdere parte della coreografia – ha confessato -. Grazie a Leonardo l’abbiamo poi ripresa, ma perdere quel secondo di passi all’inizio ti fa saltare la coreografia. Non ho capito più niente”.

“Per me è stato terribile – ha ammesso alla conduttrice -, io non sbaglio mai e non posso permettermi il contrario. Aver sbagliato mi ha messo in uno choc tale. Me la sono presa pure con lui, ma avrei preferito morire piuttosto che bloccarmi così. Volevo morire”.

Sconvolta e in lacrime, Anna ha commentato le tante critiche ricevute: “Non ho mai sbagliato, mai avuto un commento negativo in trent’anni di carriera – ha detto -. Ho sbagliato una volta e mi hanno distrutta, mi hanno massacrata. Tutti avevano stima di me, poi ho sbagliato una volta e mi hanno scritto delle cose orribili”.

Milly Carlucci consola Anna Safroncik

Vedendola così inconsolabile, Milly Carlucci ha provato a risollevare il morale della concorrente, facendole notare che non è una professionista del ballo e che a Ballando con le Stelle è stata affiancata ad un professionista proprio per imparare.

“Cominciamo con il dire che tu sei un’allieva che parte da zero – ha affermato la presentatrice -. Partendo da zero ci sta che uno sbagli”. Milly ha poi provato ad alleggerire l’atmosfera: “Sei umana, non sei un robot. Pensa che bella cosa!”, ha detto.

Ma Anna è apparsa ancora molto provata e ha continuato a darsi la colpa per quanto accaduto. Nonostante ciò sembra che l’attrice sia decisa a riavvicinarsi al suo maestro di ballo dopo le ultime tensioni. “Me la sono pure presa con lui – ha detto, ammettendosi i suoi errori -. Ho toccato il fondo. Lo capisco che devo migliorare”.

Leonardo Lini, seduto al suo fianco, ha affermato di essere molto dispiaciuto, ma si è anche detto certo che le cose miglioreranno. “Lei è bravissima”, ha concluso il maestro.