Luna Wedler, romanticismo d’avanguardia. Voto: 7- –
La quarta serata della Festa del Cinema di Roma 2026 parte decisamente scarica, almeno sotto il punto di vista del glamour: a sciogliere il ghiaccio è il cast di Eurotrash, road movie psicologico, venato di humour nero e sarcasmo, diretto da Frauke Finsterwalder. In foto vediamo la giovane Luna Wedler, tra le meglio vestite finora, con addosso un abito midi bianco candido interamente realizzato in pizzo macramè, dalla particolarissima gonna asimmetrica in stile crinolina. Un look romantico ed etereo, spezzato da sandali gioiello coordinati e capelli raccolti in uno chignon tiratissimo a metterle in risalto il volto pulito. Voto: 7--.