Festa del Cinema di Roma 2026, i look da star della terza serata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Eleonora Daniele

La Festa del Cinema di Roma 2026 entra nel vivo e, tra anteprime, ospiti e grandi protagonisti del cinema, è ancora una volta il red carpet a regalare spettacolo. La terza serata della 21esima edizione ha visto sfilare volti noti dello spettacolo italiano e internazionale, ciascuno con la propria interpretazione dell’eleganza.

Dagli abiti lunghi impreziositi da ricami floreali ai completi sartoriali dal carattere deciso, passando per trasparenze, dettagli rock e accostamenti originali, il tappeto rosso ha raccontato stili e personalità differenti. A catturare l’attenzione sono stati soprattutto Ema Stokholma, Eleonora Daniele, Mariasole Pollio, Manuel Agnelli e Alessia Fabiani, protagonisti di cinque look che non sono passati inosservati.

Eleonora Daniele, eleganza classica e pizzo ricamato

Tra i look più interessanti e più eleganti della terza serata della Festa del Cinema di Roma c’è certamente quello di Eleonora Daniele, che per il red carpet ha preferito affidarsi al fascino senza tempo dell’abito lungo.

La conduttrice televisiva ha indossato una creazione senza spalline, impreziosita da delicati giochi di pizzo ricamato. Una silhouette elegante e femminile, che punta sulla raffinatezza dei dettagli piuttosto che su effetti scenografici eccessivi.

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Il risultato è un look sofisticato, perfettamente in linea con lo stile della presentatrice, da sempre legata a un’immagine curata e classica, dimostrandoo come anche un abito dalla linea tradizionale possa conquistare il red carpet.

Ema Stokholma, il look mannish

Scelta di tutt’altro genere quella di Ema Stokholma, che ha scelto di lasciare da parte il tradizionale abito da sera per puntare su un’eleganza contemporanea, capace di mescolare rigore sartoriale e sensualità. La conduttrice ha sfoggiato un completo firmato Roberto Cavalli, caratterizzato da una giacca oversize dalle spalle importanti e pantaloni coordinati, realizzati in un tessuto dalla particolare lavorazione.

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Sotto la giacca, una camicia bianca lasciata volutamente aperta ha rivelato un reggiseno ricamato, trasformando la lingerie in un elemento centrale dell’outfit. Un gioco di contrasti studiato nei dettagli: a completare il tutto, capelli dall’effetto sleek e un make-up intenso che valorizza lo sguardo.

Mariasole Pollio, fiori e trasparenze per un look romantico e sensuale

Tra gli outfit più scenografici della serata spicca quello di Mariasole Pollio, arrivata sul tappeto rosso in occasione della presentazione di Je so’ pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore e dedicato alla vita di Pino Daniele.

La giovane attrice ha scelto un abito lungo a sirena firmato Blumarine, caratterizzato da maniche lunghe, scollatura a V e un elaborato intreccio di ricami floreali colorati.

I fiori tridimensionali si alternano a trasparenze e aperture strategiche, mentre uno spacco contribuisce a rendere la silhouette ancora più slanciata. Un abito che unisce romanticismo e sensualità, giocando sul contrasto tra la delicatezza delle applicazioni floreali e l’audacia dei dettagli cut-out.

Alessia Fabiani, il completo sartoriale con dettagli audaci

Tra le scelte più originali della terza serata figura anche quella di Alessia Fabiani, che ha reinterpretato il guardaroba maschile con un outfit fuori dagli schemi.

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L’attrice ha puntato su una camicia bianca accompagnata da una cravatta annodata a fiocco, abbinandola a pantaloni scuri caratterizzati da profonde aperture laterali. Un dettaglio inaspettato, capace di trasformare un completo apparentemente rigoroso in una proposta provocante e contemporanea.

A impreziosire il look, grandi orecchini pendenti, che aggiungono una nota glamour all’insieme. Il risultato è un outfit costruito sui contrasti: da una parte il richiamo all’abbigliamento formale, dall’altra la volontà di giocare con tagli e proporzioni decisamente meno convenzionali.

Manuel Agnelli, l’anima rock conquista il red carpet

Non soltanto abiti da sera e creazioni romantiche. A portare una ventata di personalità sul tappeto rosso è stato anche Manuel Agnelli, che ha confermato il suo stile inconfondibile, a metà strada tra eleganza sartoriale e spirito rock.

Il musicista ha scelto un completo nero doppiopetto in velluto, caratterizzato da una discreta fantasia a micro pois, abbinato a una T-shirt con scollo a V. A rendere il look ancora più riconoscibile, una lunga catena con un vistoso ciondolo a forma di croce stilizzata e gli immancabili anfibi.

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A completare l’outfit, occhiali scuri, capelli lunghi e barba curata. Nessuna concessione allo smoking tradizionale: il frontman degli Afterhours ha preferito rimanere fedele alla propria identità, dimostrando che l’eleganza può avere anche un’anima ribelle.