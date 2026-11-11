Morto il papà di Alessandro De Giuseppe de Le Iene, l’ultimo saluto: “Hai vissuto come volevi tu”

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Ufficio Stampa Mediaset Alessandro De Giuseppe a Le Iene

È morto il papà di Alessandro De Giuseppe, e a darne notizia è stato proprio lui, con poche righe scritte con il cuore in mano. L’inviato de Le Iene, da anni firma di alcune delle inchieste più seguite di Italia 1, ha voluto salutarlo pubblicamente con grande tenerezza.

Sui suoi profili social, di solito, compaiono servizi, dietro le quinte e qualche foto del suo cane, raramente frammenti della vita in famiglia. E per una volta la Iena delle domande scomode ha scelto di aprire la porta di casa e di mostrarsi semplicemente come un figlio.

Il messaggio d’addio di Alessandro De Giuseppe al papà: la malattia, le scuse e l’orgoglio

Le prime parole sono un augurio da marinai, quello che si rivolge a chi scioglie gli ormeggi e prende il largo. Subito dopo arriva il ritratto di un uomo libero, che ha percorso la sua strada seguendo la propria bussola fino all’ultimo tratto, quando è arrivata la malattia. Anche in quella fase così dura, racconta il figlio, è rimasto fedele a se stesso, affrontando mesi faticosissimi.

Poi De Giuseppe chiede perdono per le volte in cui padre e figlio hanno faticato a capirsi e per qualche possibile delusione. Ma con le scuse arriva anche la speranza di avergli regalato, in tante altre occasioni, motivi per essere fiero di lui. È il bilancio che ogni figlio prima o poi si ritrova a fare, fatto di discussioni, troppi silenzi e abbracci rimandati.

Alessandro affida il papà agli zii Matilde e Fernando, già scomparsi, e chiede a tutti e tre di proteggerlo da lassù: “Buon vento papà, hai vissuto tutto come volevi tu, anche la malattia… Non è stato facile… Scusa se talvolta non ci siamo capiti e scusa se in certi momenti in qualche modo posso averti deluso, spero, in tanti altri di averti reso orgoglioso… Mi auguro di essere stato un figlio coscienzioso… Salutami la zia Matilde e lo zio Fernando, continuate a vegliare su di me… Sono certo che un giorno ci ritroveremo… Ti voglio bene papà… Riposa in pace”.

Chi è Alessandro De Giuseppe, la Iena di Garlasco che custodisce la sua vita privata

Nato a Milano nel 1970 e residente in Brianza, Alessandro De Giuseppe da ragazzo sognava il palcoscenico: dopo la maturità scientifica aveva provato a entrare all’Accademia del Piccolo Teatro. Il destino lo ha portato in televisione. Nel 2013 è approdato a Le Iene come autore, tra i cosiddetti invisibili che lavorano dietro le quinte, e ha imparato il mestiere osservando i colleghi prima di passare davanti all’obiettivo.

Il pubblico lo lega soprattutto a due casi: la morte di Marco Pantani e il delitto di Garlasco, che segue da anni. È stato l’unico a raccogliere la voce di Alberto Stasi da detenuto e nel maggio 2026 ha firmato lo speciale Le Iene presentano: Inside dedicato a Chiara Poggi. Un impegno che gli ha regalato popolarità e anche mesi parecchio tesi.

Sulla sfera privata ha sempre mantenuto il massimo riserbo: nessun dettaglio su relazioni o figli, pochissime immagini personali. La squadra di Davide Parenti conosce bene momenti come questo: nell’ottobre 2024 tutta la redazione si era stretta attorno a Veronica Gentili per la scomparsa del padre Giuseppe. Oggi l’abbraccio della famiglia de Le Iene è tutto per Alessandro, e il pensiero di chi lo segue da anni va a lui e alla sua famiglia.