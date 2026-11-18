Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Pettinelli

Originaria di Livorno, Anna Pettinelli è particolarmente legata alla Capitale. Si è trasferita nella Città Eterna quando era giovanissima, inseguendo il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. In seguito, proprio qui, ha costruito la sua vita professionale e familiare. La casa di Anna Pettinelli racconta proprio la storia, senza dimenticare le origini toscane. Si tratta di un appartamento posizionato all’ultimo piano di un palazzo signorile in pieno centro.

Dove abita Anna Pettinelli

Anna Pettinelli abita in un elegante appartamento all’ultimo piano di un elegantissimo palazzo signorile. L’abitazione è posizionata in una zona discreta e riservata, nel cuore di Roma. Abitare nel centro storico della Città Eterna è un’esperienza unica nel suo genere e significa vivere circondati da secoli di storia e di arte.

In questa zona della città troviamo palazzi nobiliari e signorili, caratterizzati da cortili interni, scaloni in marmo, fontane e soffitti alti adornati da affreschi d’epoca e cassettoni in legno. All’interno gli appartamenti hanno grandi finestre, stanze ampie e pavimenti realizzati in cotto fatto a mano e parquet antico.

Gli attici e i piani alti, come quello scelto da Anna Pettinelli, sono le soluzioni più ambite. Consentono infatti di avere una vista mozzafiato su Roma, dominando i tetti e le vie della città.

La poltrona marrone e gli interni chiari

Come accade spesso agli immobili che si trovano in questa zona di Roma, la casa di Anna Pettinelli ha subito una ristrutturazione. Se da fuori l’appartamento della speaker radiofonica racconta epoche passate, gli interni sono minimal e moderni, con linee pulite.

Anna Pettinelli infatti non ama lo stile opulento, ma preferisce la semplicità. La sua casa è accogliente, calda e soprattutto arredata in modo da essere non solo bella, ma anche utile. Il salotto di casa Pettinelli è ampio, caratterizzato da un divano comodo in cui rilassarsi e un grande televisore. Intorno ci sono scaffali con libri, fotografie e ricordi di viaggi passati.

La camera da letto è caratterizzata da toni chiari ed è arredata, come il resto dall’appartamento, in stile minimal. Tutti i pavimenti della casa sono in legno: il parquet rappresenta un elemento di continuità, donando luminosità e calore agli interni.

Spazio anche alle cagnoline dell’artista che spesso si rilassano sulla poltrona marrone che si trova in salotto. Anna Pettinelli infatti vive con Nora Jones, cagnolina dal pelo chiaro, di taglia piccola e di razza Lhasa Apso, e la piccola Bruni.

Per moltissimi anni Anna Pettinelli ha condiviso la sua abitazione pure con la figlia Carolina Russi. Classe 1992, la ragazza ha scelto qualche tempo fa di andare a vivere da sola, imponendo ad Anna di trovare una nuova dimensione e una quotidianità differente nella sua casa. Un percorso che l’ha portata anche a cambiare gli interni per adattarli alle sue esigenze.

“Ho fatto un salto indietro di tanti anni da quando mia figlia Carolina è andata a vivere da sola – ha spiegato, senza nascondere qualche difficoltà iniziale, ma con ironia -. Adesso è una pacchia”.