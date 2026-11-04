Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux genitori, è nata Bianca: prima foto tenerissima

Charles Leclerc è diventato padre di Bianca. Il pilota della Ferrari ha condiviso la lieta notizia con un post su Instagram

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charles e Alexandra Leclerc

Alexandra e Charles Leclerc hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Bianca, con un tenerissimo post su Instagram con una foto che rivela un dettaglio tenerissimo della piccola.

Alexandra e Charles Leclerc, il tenero annuncio

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno condiviso la lieta notizie di essere diventati genitori su Instagram, svelando il nome e la data di nascita della loro prima figlia.

La piccola si chiama Bianca ed è venuta alla luce a Monaco martedì 3 novembre. Dunque, i neogenitori hanno deciso di rendere pubblica la nascita il giorno successivo al parto, il tempo necessario per essere certi che mamma e neonata stessero bene.

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