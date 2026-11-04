Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux genitori, è nata Bianca: prima foto tenerissima

Charles Leclerc è diventato padre di Bianca. Il pilota della Ferrari ha condiviso la lieta notizia con un post su Instagram

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux genitori, è nata Bianca: prima foto tenerissima
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Charles e Alexandra Leclerc
Quando è nata Bianca? Chi è Alexandra Saint Mleux? Dove ha annunciato la nascita Leclerc?

Alexandra e Charles Leclerc hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Bianca, con un tenerissimo post su Instagram con una foto che rivela un dettaglio tenerissimo della piccola.

Alexandra e Charles Leclerc, il tenero annuncio

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno condiviso la lieta notizie di essere diventati genitori  su Instagram, svelando il nome e la data di nascita della loro prima figlia.

La piccola si chiama Bianca ed è venuta alla luce a Monaco martedì 3 novembre. Dunque, i neogenitori hanno deciso di rendere pubblica la nascita il giorno successivo al parto, il tempo necessario per essere certi che mamma e neonata stessero bene.

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