Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux genitori, è nata Bianca: prima foto tenerissima

Alexandra e Charles Leclerc hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Bianca, con un tenerissimo post su Instagram con una foto che rivela un dettaglio tenerissimo della piccola.
Alexandra e Charles Leclerc, il tenero annuncio
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno condiviso la lieta notizie di essere diventati genitori su Instagram, svelando il nome e la data di nascita della loro prima figlia.
La piccola si chiama Bianca ed è venuta alla luce a Monaco martedì 3 novembre. Dunque, i neogenitori hanno deciso di rendere pubblica la nascita il giorno successivo al parto, il tempo necessario per essere certi che mamma e neonata stessero bene.
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