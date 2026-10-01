Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha avuto un incontro dolcissimo con la piccola Anna di soli tre mesi che stata ospite speciale dei Principi che l’hanno celebrata per un motivo davvero incredibile.

Charlene di Monaco, la neonata è irresistibile

Alberto e Charlene di Monaco hanno ricevuto in Municipio la piccola Anna Carlevaris e i suoi genitori. La bimba, nata tre mesi fa, è infatti la 10millesima monegasca. Un importante traguardo per il Principato che ha voluto celebrare la sua “nuova cittadina” con un incontro con la coppia principesca.

Il Palazzo ha voluto condividere questo momento importante per il futuro di Monaco con una serie di foto tenerissime sul profilo Instagram ufficiale. Nel messaggio di accompagnamento si legge: “Le Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlene hanno partecipato mercoledì 30 settembre a un ricevimento presso il Municipio di Monaco, tenutosi in onore del diecimillesimo cittadino monegasco”.

E prosegue con orgoglio: “Questa cifra altamente simbolica riflette la notevole crescita della comunità nazionale che, nonostante le piccole dimensioni del territorio, si è triplicata in pochi decenni. Da diversi anni, i monegaschi costituiscono la comunità più numerosa del Principato.

Il ricevimento si è svolto alla presenza della famiglia della giovane monegasca Anna, nata lo scorso giugno, la cui nascita ha permesso al Principato di raggiungere questo traguardo storico”.

Charlene ha trovato irresistibile la piccola Anna. La Principessa è molto vicina al tema dell’infanzia e in diverse occasioni si è recata in visita al reparto maternità dell’ospedale di Monaco, ma l’incontro ravvicinato con la neonata l’ha fatta letteralmente impazzire dall’entusiasmo.

Charlene di Monaco, le foto tenerissime

Il fotografo Frédéric Nebinger ha immortalato alcuni momenti della cerimonia nel Municipio di Monaco.

Charlene si è presentata con un magnifico look bianco. Ha indossato per l’occasione un abito midi sbracciato, a girocollo, con gonna svasata, cintura in vita e decorato con motivi floreali in rilievo. Ai piedi portava décolleté di vernice, i capelli erano raccolti in un elegante chignon.

È la seconda volta che la Principessa si veste di bianco nell’arco di pochi giorni. La prima occasione è stata per l’incontro in Francia con Papa Leone e poi per conoscere la piccola Anna. Il bianco è una scelta altamente simbolica in questo caso. Infatti, rappresenta la regalità, ma anche la purezza e la delicatezza della maternità.

Charlene ha subito adorato la piccola Anna. E oltre a posare per la foto ufficiale, accanto a suo marito, ai genitori della bimba, ha interagito con la neonata. Si è fatta stringere il dito e poi non ha resistito e alla fine l’ha presa in braccio.

Ora che i suoi gemelli Jacques e Gabriella sono cresciuti, evidentemente c’è nostalgia di un bebè da cullare.