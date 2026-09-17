La Ruota della Fortuna, Samira Lui riprende Gerry Scotti: “Non faccia gesti!”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti e Samira Lui tornano in onda su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Il format, dopo aver conquistato sempre più pubblico, non si è mai fermato. Dopo una lunga estate, caratterizzata dalla versione estiva dello show, il conduttore ha inaugurato la versione autunnale, fra novità e uno studio sempre più interattivo.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punzecchia Samira

La puntata, come accade ogni giorno ormai da mesi, è stata aperta da Gerry Scotti che è entrato in studio accompagnato dalla musica della band. Dopo l’addio di Marco Galeone, che ha lasciato la trasmissione per seguire altri progetti, così il conduttore ha cambiato il nome della band in Fortuna six.

Prima di iniziare la partita, Gerry Scotti ha voluto fare una premessa: “Ricevo sempre complimenti per questo studio. Questo è uno degli studi più belli della televisione europea, c’è un grande lavoro dietro. Li voglio ringraziare perché è giusto così”.

Il conduttore ha poi presentato i concorrenti. Prima di tutto la campionessa Angelica che ha vinto la bellezza di 30.700 euro. A sfidarla Chiara, studentessa di 19 anni, e Francesco da Palermo, un product manager che ha girato il mondo con il suo lavoro.

L’arrivo di Samira Lui, che ha sceso le scale ballando, ha provocato l’immediata reazione di Gerry Scotti. “Stai bene persino con questa camicia, qualsiasi cosa ti metti ti sta bene”, ha detto il presentatore, che per questa puntata ha scelto di indossare una gonna blu con brillantini abbinata ad una camicia bianca.

Come accade in ogni puntata, anche nell’appuntamento del 17 settembre non sono mancati scambi di battute e risate fra Gerry Scotti e Samira Lui. Quando la showgirl ha illustrato il piatto del giorno, legato ad un tabellone, il presentatore ha ironizzato: “Cheffa Cannavacciuola Samira. Ti chiamerò così. Dammi uno schiaffo cheffa Samira!”.

E quando è arrivata una domanda sul ragno delle banane, Gerry si è davvero scatenato. “Ha degli effetti benefici, non dico altro”, ha detto Samira, parlando del ragno. Il presentatore ha colto la palla al balzo: “Allora per questo ragno sono d’accordo!”, ha svelato, dopo che aveva confessato al pubblico di soffrire di aracnofobia.

“Dici quello lì è vero”, ha chiesto ridendo. Samira ha quindi risposto: “Non faccia gesti!”. E poi ancora: “Intanto si calmi. Lei mi fa paura”.

La campionessa giovanissima batte tutti

E la partita? Il gioco è stato ricco di colpi di scena, come nello stile de La Ruota della Fortuna, ma soprattutto di Bancarotta. Tutti i concorrenti hanno infatti subito lo spicchio peggiore della Ruota. Prima di tutto la giovanissima studentessa Chiara che, dopo essere stata elogiata da Gerry, ha subito per ben tre volte la bancarotta.

Lo stesso destino è toccato alla Campionessa e all’altro concorrente, sino a quando il gioco si è trovato in una situazione di stallo. “Ricominciamo la puntata da capo”, ha detto Gerry.

Alla fine, con una rimonta straordinaria, Chiara è diventata la nuova campionessa della Ruota della Fortuna con un montepremi di 16.700 euro. Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, la giovane ha dovuto rispondere ad una serie di domande con tema “Grande Fratello” per omaggiare il ritorno del reality di Ilary Blasi.

Preparatissima sull’argomento, la campionessa ha indovinato tutti e tre i tabelloni, vincendo altri 20mila euro. Per un totale di 36.700 euro.