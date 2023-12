Fonte: IPA Elisa

Due anni intensissimi, un disco di hit registrato agli Abbey Road e una gran voglia di prendersi una pausa. Elisa ha vissuto gli ultimi due anni a tutta velocità, tra Sanremo, album e tournée, e – ora – vorrebbe fermarsi per ricaricare le pile. Un desiderio lecito, se guardiamo ai traguardi raggiunti dopo il successo di O forse sei tu, e necessario per poi ritornare più forte di prima. Intanto, prima di ritirarsi per almeno un anno, ha pensato a un generoso congedo dal suo pubblico con un grande concerto in onda su Canale5 il 24 dicembre.

Perché Elisa si ritira dalle scene

“Mi fermo. Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata. Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi. Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene“, ha raccontato a Il Messaggero, spiegando perché abbia deciso di prendersi una lunga pausa dalla musica che non è imminente ma della quale si è detta assolutamente sicura.

Il suo pubblico, comunque, avrà molto materiale da apprezzare in attesa del suo ritorno. Innanzitutto un disco, in cui ha rivisitato in chiave acustica alcuni dei maggiori successi della sua carriera e registrato agli Abbey Road Studios rese celebri dai Beatles, due concerti al Forum di Assago con Ligabue, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Eleonora Abbagnato con la figlia Julia e Andrea Bocelli, Tiziano Ferro e Jovanotti con contributi registrati e lo speciale Buon Natale anche a te in onda il 24 dicembre in prima serata su Canale5.

Il concerto di Natale su Canale5

“Entrerò dentro le case degli italiani portando con me alcuni amici. Ci saranno anche Carmen Consoli, con la quale canterò L’ultimo bacio, Rkomi, Ornella Vanoni, Tommaso Paradiso, Drusilla Foer e comici come Pio e Amedeo e Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo. Andrea Bocelli mi ha mandato un video nel quale canta White Christmas“, ha raccontato sul concerto di Natale in onda su Canale5 alla vigilia, ma non sarà niente di troppo sdolcinato.

L’artista friulana ha infatti promesso che ci sarà spazio anche per i grandi temi a lei cari, tra cui quelli che riguardano l’ambiente. Tantissimi gli ospiti presenti, tra cui anche alcuni amici che hanno preso parte alla realizzazione di Intimate – Recordings at Abbey Road Studios (Dardust, per citarne solo uno) e un coro con il quale canterà Silent Night e Have Yourself A Merry Little Christmas.

La scaletta è perfetta, ha assicurato Elisa, ed è l’ultimo atto di un biennio ricco di successi – di ritorni e sperimentazioni – che apre però le porte a un lungo periodo di riposo che non durerà meno di un anno. Una grande finestra senza progetti studiata appositamente per ricaricare le pile e per non lasciarsi erodere dal troppo lavoro. Dopotutto, ha fatto tanto e molto di più – con una delle quattro tournée condotta in Europa – ed è giustamente arrivato il momento di fermarsi. Che non sia per troppo tempo, speriamo.