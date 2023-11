Fonte: IPA Elisa emoziona con la canzone Quando Nevica

La voce di Elisa entra dentro l’anima come poche altre al mondo e il suo ultimo singolo, Quando nevica, è l’ulteriore carezza al cuore che stavamo aspettando. Un atto di dolcezza e generosità fa breccia nel caos della vita di tutti i giorni, regalandoci un brano che si appresta a diventare uno dei più celebri e iconici della cantautrice triestina.

Quando nevica, il significato della canzone di Elisa

Canta d’amore la splendida Elisa, di quelli talmente dolci da lasciare l’amaro in bocca dopo l’inevitabile separazione. C’è il desiderio di stare insieme, di condividere ogni istante ma anche la consapevolezza che quel sorriso angelico se ne andrà, “come al solito”, lasciando un grande vuoto nel cuore.

La nuova canzone di Elisa, Quando nevica – disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming a partire dal 24 novembre -, è una delle ultime fatiche della cantautrice triestina che in quasi vent’anni di carriera ha esplorato in mille modi diversi le possibilità della sua voce e della sua scrittura.

Quando nevica, il testo scritto da Elisa e Calcutta

Sei tu

Quel genio che non ha una logica

Sei tu

Che arrivi e cambi la dinamica

E mi chiedo perché

Siano sfide per te

Tu che hai nove vite come un gatto

E in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola, il tempo vola, fino a sera

E non conta una parola

Niente vale più di un’ora con te

Resta la domenica

Se si spegne la città

Quando nevica

E sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Ma il mio cuore te lo porti via tu

Sei tu

Che suoni a orecchio anche la fisarmonica

Sei tu

Con la risata contagiosa e unica

E un divieto cos’è?

Vale poco per te

Non hai tempo per starli a sentire

O per seguire

Schiacci l’acceleratore

Ma vola, il tempo vola, fino a sera con te

Resta la domenica

Se si spegne la città

Quando nevica

E sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Resta la domenica

Se si spegne la città

Quando nevica

E sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Ma il mio cuore te lo porti via tu

Elisa e l’album registrato ad Abbey Road, la “casa” dei Beatles

Sempre fedele a sé stessa e mai alle logiche di mercato, Elisa prosegue la sua strada con il nuovo album Intimate – Recordings at Abbey Road Studios, una raccolta dei suoi più grandi successi che include anche due inediti – tra cui Quando nevica, appunto – riarrangiati dal celebre producer Dardust. L’album, che nasce in seno al tour teatrale An intimate night with Dardust, esce il prossimo 8 dicembre ma intanto la cantautrice ha deciso di regalare ai suoi fan un primo, intimo assaggio di tutto il lavoro.

Elisa ha scritto Quando nevica con Dardust ma anche insieme a Calcutta, una delle penne più raffinate del cantautorato italiano contemporaneo, dopo il successo di Se piovesse il tuo nome, oggi triplo disco di platino.

“Aver registrato un intero disco ad Abbey Road è stata un’esperienza immersiva anche nel suo passato – ha scritto Elisa in un post condiviso su Instagram -. Qui ci siamo io e Dardust che proviamo Quando nevica, la nuova canzone che esce a mezzanotte e che anticipa Intimate, l’album. Il pianoforte che vedete è quello che suonava John Lennon quando veniva qui con i Beatles, ci sono ancora i segni delle bruciature delle sigarette che si dimenticava accese sul bordo mentre componeva. Cosa c’è di più magico?“.