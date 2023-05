“Elisa di Rivombrosa” torna in tv: la decisione di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Fonte: IPA Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Elisa di Rivombrosa sta per tornare in tv: la fiction più amata e seguita di sempre di Canale 5 cambierà emittente, ma pare manca poco al via delle riprese dei nuovi episodi. La serie, che aveva come protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, e che ha contribuito al decollo delle loro carriere, è attesa con grande ansia dai fan, che l’hanno resa un vero e proprio cult televisivo negli anni ’90. Eppure, proprio i due protagonisti principali, hanno preso una decisione inaspettata, che dividerà il pubblico.

“Elisa di Rivombrosa” torna in tv: quando e dove

Ebbene sì, si era mormorato per anni ma ora, a 18 anni dall’ultima puntata, Elisa di Rivombrosa potrebbe tornare in tv. A lanciare la notizia è stata la testata TorinoCronaca, poi rilanciata da The Pipol Tv e altre testate. Sembra che la nuova dirigenza Rai la voglia a tutti i costi, e che a breve partiranno le riprese, come trapelato da indiscrezioni provenienti dagli ambienti del Comune di Aglié e della Sovrintendenza delle Belle Arti di Torino. Si parla di dodici puntate per una nuova stagione, che sarà la continuazione della mini serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, andata in onda nel 2007 con poche fortune.

Se Mediaset sembra proprio fuori dai giochi, pare che anche Prime Video e Netflix sarebbero interessate a questo grande ritorno, che potrebbe vedere nel cast nuovi volti come Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone.

Tra i luoghi ipotizzati per le riprese ci sarebbero il castello ducale di Aglié, il Castello di Masino a Caravino, il Castello di Masino a Caravino, il Castello del Valentino e la Villa della Regina a Torino, il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, le Cascate di Monte Gelato a Mazzano Romano, Villa Parisi a Monte Porzio Catone, il Castello di Golaso a Varsi, la Rocca Meli Lupi di Soragna e il Castello Pallavicino a Varano de’ Melegari.

Fonte: IPA

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini non tornano in “Elisa di Rivombrosa”

Il successo di Elisa di Rivombrosa, però, non è dovuto solo alla trama, alle ambientazioni, agli intrighi: il pubblico si era innamorato di loro, i due protagonisti, Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini. Belli e bravi, per loro fu un trampolino di lancio che li ha consacrati, prendendo, però, strade molto distanti da questa fiction, tanto da non tornare, neanche per una fugace apparizione, nello spin-off del 2007. Elisa Scalzi e il Conte Fabrizio Ristori di Rivombrosa non ci saranno neanche in questa nuova serie, come era prevedibile.

Se la Puccini apparirà almeno in immagini di repertorio in alcuni flashback, pare che Preziosi non abbia concesso neanche questo, lasciando i fan della fiction a bocca asciutta. Non si parla neanche di un possibile cameo di Sarah Felberbaum e Giulio Berruti, protagonisti di La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, di cui la serie sarà un seguito. Una notizia che lascia gli affezionati di questo show cult, andato in onda dal 2003 al 2005, con l’amaro in bocca, ma è ancora presto per dare un giudizio.