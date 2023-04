Alessandro Preziosi, chi è la nuova fidanzata e perché c’entra Vittoria Puccini

Fonte: IPA Alessandro Preziosi, chi è la nuova fidanzata

Nel corso degli ultimi anni sono stati spesso accostati ad Alessandro Preziosi diversi flirt che, più o meno probabili, hanno infiammato le cronache rosa. L’attore ha sempre cercato di tutelare il proprio privato ma, questa volta, non è riuscito a sfuggire ai paparazzi di Diva e donna, che l’hanno pizzicato in dolce compagnia. La fortunata non è un volto così sconosciuto, essendo Delfina Delettrez Fendi, ereditiera dell’omonima casa di moda. Perché, nel vortice di questo gossip, c’entrano anche Claudio Santamaria e Vittoria Puccini.

Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi: è amore, lo scatto rubato

Alessandro Preziosi sembra aver ritrovato il sorriso, abbandonato i panni di single e riscoperto la bellezza dell’amore. Dopo anni frenetici, in cui si sono susseguiti gossip continui sul suo conto e brevi relazioni presto interrotte, il popolare attore ricomincia da una giovane designer e gioielleria italiana di fama internazionale. Il suo nome (o meglio, il suo cognome) non è poi così sconosciuto, essendo l’ereditiera di una delle più ricche e famose case di moda italiana: si chiama Delfina Delettrez Fendi ed è del 1987.

A sganciare il gossip è Diva e donna che, sulla pagina Instagram del settimanale, ha condiviso il post della notizia di fuoco. La coppia è stata paparazzata in dolce compagnia, mentre si scambia un tenero bacio in pubblico, a dimostrazione che nella loro vita è sbocciato l’amore. Né Alessandro Preziosi né la nuova papabile fiamma si sono ancora esposti pubblicamente sui social, ma lo scatto rubato che in queste ultime ore sta facendo il giro del web parla chiaro.

Alessandro e Delfina, perché c’entrano Claudio Santamaria e Vittoria Puccini

Delfina Delettrez Fendi, dunque, è la donna che ha fatto breccia nel cuore di Alessandro Preziosi. Non è solo erede di Fendi, ma si è costruita una carriera da sola come affermata designer, fondando la sua azienda nel 2007 e realizzando prestigiose collaborazioni con marchi quali Kenzo e lo stesso Fendi. Mente giovane e brillante, la sua carriera nell’imprenditoria l’ha portata anche a presentare alcune mostre su palcoscenici prestigiosi, come la collezione Metalphysic esibita al Louvre di Parigi nel 2012.

Ma ci sono anche alcuni curiosi risvolti sentimentali sul gossip che, in queste ore, sta travolgendo la neo-coppia. Lei, infatti, è stata in passato fidanzata di Claudio Santamaria, con il quale ha anche avuto una figlia. Lui, invece, ha avuto una romantica relazione con un’altra celebre collega, Vittoria Puccini, conosciuta nel 2003 sul set di Elisa di Rivombrosa e con la quale si è lasciato nel 2010 (dal loro amore è nata anche una figlia, Elena).

Ma perché i due ex della coppia c’entrano (eccome) con la nascente storia d’amore tra Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi? Per un sorprendente quanto intricato scherzo del destino, infatti, Claudio Santamaria e Vittoria Puccini sono stati a loro volta fidanzati, per pochi anni. Dopo l’addio, entrambi hanno preso strade separate: la Puccini si è fidanzata con Fabrizio Lucci, Santamaria è invece ora felicemente sposato con la giornalista Francesca Barra. Destini incrociati, relazioni finite e altre pronte a sbocciare. Come quella di Alessandro e Delfina, che dimenticano il passato e si concentrano ora su un presente carico d’amore.