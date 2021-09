Alessandro Preziosi ha ritrovato l’amore con Costanza (e fa sul serio)

editato in: da

Sono passati molti anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto così innamorato: Alessandro Preziosi sembra davvero felice, accanto a Costanza. E sebbene non abbia ancora reso ufficiale la sua relazione, è evidente che con lei sta facendo sul serio. Tanto da averla già presentata a sua figlia.

Alessandro Preziosi è sempre stato molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, e anche questa volta pare volerci andare cauto, cercando di tenere il suo amore lontano dalle luci dei riflettori. Ma quest’estate è stato paparazzato in dolce compagnia, mentre si trovava in vacanza a Panarea. L’attore era assieme alla sua nuova fidanzata, la bellissima Costanza, e alla figlia Elena, nata dalla sua precedente relazione con Vittoria Puccini. Presentazioni già fatte, dunque: un passo molto importante, che simboleggia il profondo legame ormai nato tra Alessandro e la sua compagna.

Le foto, pubblicate in esclusiva sulle pagine del settimanale Nuovo, ritraggono un bellissimo quadretto familiare. È evidente che c’è grande armonia, cosa che fa pensare ad una relazione che va avanti già da un po’. Secondo le indiscrezioni, in effetti, Alessandro Preziosi e la misteriosa Costanza, di cui non si sa altro tranne che il nome, si frequenterebbero ormai da un anno. A quanto pare, la storia con questa splendida donna si è trasformata subito in un legame molto profondo, visto che l’attore non ha esitato a farle conoscere sua figlia.

La bella Costanza è dunque tornata a fargli battere più forte il cuore, come non accadeva da anni. A lungo legato alla sua collega di set Vittoria Puccini, che ha conosciuto durante le riprese di Elisa di Rivombrosa, Alessandro ha avuto da lei la figlia Elena. Poi la loro relazione è naufragata, e l’attore ha mantenuto il riserbo sulla sua vita privata sino a quando non ha conosciuto Elettra Pierantoni. Tra di loro le cose sembravano andare bene, ma qualcosa si è rotto proprio quando erano ad un passo dal matrimonio.

Dopo la fine di questa storia, Preziosi ha avuto alcuni flirt che hanno suscitato molte chiacchiere – tra conferme e smentite. Ma nulla di troppo serio, almeno fin quando non è arrivata Costanza. Per ora, l’attore preferisce vivere questo amore nella massima riservatezza, ma se le cose dovessero continuare ad andare a gonfie vele è possibile che presto i due escano allo scoperto.