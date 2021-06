Cosa sappiamo di Masantonio, la serie con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi

editato in: da

Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi insieme per Masantonio – sezione scomparsi: mini serie televisiva che andrà in onda a partire dal 25 giugno su Canale 5.

Dieci gli episodi della serie che saranno suddivisi in cinque puntate, trasmesse ogni venerdì: l’ultima puntata – salvo cambi di palinsesto – andrà in onda il 23 luglio. Protagonista Elio Masantonio, portato sullo schermo da Alessandro Preziosi: detective con un passato difficile alle spalle, dai modi un po’ bruschi ma molto bravo nel suo lavoro. Il suo compito è quello di cercare le persone scomparse e lo fa con grandissimo impegno e grazie alla sua capacità di immedesimarsi negli altri, soprattutto nelle persone che cerca. Alessandro Preziosi è un attore di grande talento e molto amato dal pubblico che lo ha apprezzato in diversi ruoli sia al cinema che in televisione. Sul piccolo schermo lo si può ricordare, ad esempio, in Elisa di Rivombrosa, Sant’Agostino, I Medici e Non mentire.

Grande amica del protagonista è Valeria che viene portata sullo schermo dall’attrice Claudia Pandolfi reduce dal successo di Chiamami ancora amore, la serie tv con Greta Scarano e Simone Liberati in cui ha interpretato un’assistente sociale. Anche il suo curriculum è molto ricco e nel corso della carriera ha preso parte a tantissimi progetti, come Un medico in famiglia, Distretto di polizia e Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello, solo per citarne qualcuno.

Nel cast anche altri attori: Davide Iacopini, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano, mentre la regia è stata curata da Fabio Mollo, Enrico Rosati e Stefano Sollima. La casa di produzione è Cattleya in collaborazione con RTI.

La serie è stata girata tra Roma e Genova, il capoluogo ligure è la città di nascita del protagonista dove fa ritorno dopo vent’anni perché il prefetto gli chiede di dirigere una squadra specializzata nella ricerca di persone che sono scomparse.

E se per l’Italia si tratta di una prima televisiva, Masantonio – Sezione scomparsi è già stata mandata in onda in Francia nei primi mesi del 2021 con il titolo di “Masantonio Bureau des disparus”.

La serie andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 25 giugno per cinque serate, si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Play.