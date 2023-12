Elisa, il segreto dell’abito di Pierpaolo Piccioli: “Mi ha aiutata a sentirmi più forte”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nell’universo scintillante dello spettacolo, dove la moda incontra la musica, emergono collaborazioni che trascendono la semplice vestizione, diventando veri e propri atti di espressione artistica. Questo è il caso dell’indimenticabile abito realizzato da Pierpaolo Piccioli per Elisa, indossato durante lo show Elisa – Buon Natale anche a te. Con un recente post su Instagram, la cantante ha voluto rendere omaggio non solo all’abito ma anche all’amicizia e alla creatività condivisa con il designer, che ha contribuito a rendere magico uno degli eventi più attesi dell’anno.

Elisa e Pierpaolo Piccioli: il legame tra arte e amicizia

La cantante Elisa, nota per la sua voce emotiva e le sue performance coinvolgenti, ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’aspetto visuale delle sue esibizioni. L’abito di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, una vera e propria opera d’arte, non è stato solo un capo indossato per un concerto ma un simbolo di forza, bellezza e identità personale. “Cantare e muovermi in questo abito di Pierpaolo ha amplificato la bellezza del sogno che ho vissuto”, ha scritto Elisa. Questo capo non è stato solo un vestito ma un amplificatore di emozioni, un modo per sentirsi “più forte, più potente e allo stesso tempo completamente a mio agio e totalmente me stessa”.

La cantante di Quando nevica descrive l’amicizia con Pierpaolo come un “dono prezioso”, sottolineando non solo la condivisione di interessi artistici ma anche un profondo scambio umano e creativo. Le loro conversazioni variano dalla musica all’arte, dalla filosofia alla moda, mostrando un’intesa che va oltre il professionale. Questo legame si riflette nell’abito stesso, frutto di una collaborazione basata su comprensione reciproca e desiderio di esprimere qualcosa di unico e personale. “L’amicizia con Pierpaolo è un dono prezioso per me, e lo è per motivi precisi e inequivocabili. Le nostre lunghe telefonate a parlare di arte, musica, filosofia, prospettive, progetti, le lacrime agli occhi dalle risate, l’agilità con cui passiamo da elogiare prima l’eleganza del minimalismo e poi la sfrontatezza e la coolness di un certo tipo di tamarraggine che sfocia nel punk, i balletti degni dei migliori videoclip partiti a caso, quando ci siamo incontrati a una festa. L’ho subito riconosciuto come amico, fin dal primo momento. La sua genialità passa anche attraverso la sua enorme empatia e il suo straordinario calore umano, per questo è un doppio privilegio per me poter indossare una sua creazione”.

Una creazione unica e sostenibile

Uno degli aspetti più significativi dell’abito è il suo impegno verso la sostenibilità, una richiesta diretta di Elisa a Piccioli, che prontamente ha accolto l’idea con entusiasmo. La cantate scrive da casa sua su Instagram: “È iniziato tutto con una mia proposta: “Ti va di creare un abito per me per il mio concerto di Natale? Ma vorrei che fosse un abito realizzato in modo sostenibile, pensi sia possibile?”. E lui immediatamente mi ha detto: “Facciamolo! Io ci sono””.

La scelta di utilizzare materiali sostenibili e un ricamo speciale, inizialmente conservato nell’archivio del designer e poi riportato alla luce per questa occasione, parla del desiderio di entrambi di contribuire a un futuro della moda più consapevole e rispettoso dell’ambiente. L’oro leggermente ossidato delle paillettes, luce perfetta per un design minimalista ma di impatto, simboleggia una bellezza che non si dimentica, che si evolve e che porta con sé una storia. Questo abito non è solo un capo indossato per un evento, ma rappresenta una narrazione di valori condivisi, di arte e di amicizia. Elisa e Pierpaolo hanno creato qualcosa che va oltre la moda, un simbolo di forza, identità e impegno verso un futuro più sostenibile. Ma dopo tutto questo successo e sfarzo è arrivato per Elisa il momento di rilassarsi. Ecco infatti che solo qualche settimana fa annunciata il suo ritiro dalle scene per qualche tempo.