La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perde la pazienza per la gaffe della campionessa Sara

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna accompagna il pubblico verso la fine dell’estate, fra piccole gaffe e un gioco sempre più appassionante. Nella puntata del 12 settembre, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, vanno in scena scambi di battute e momenti epici, sino al gran finale.

La Ruota della Fortuna, lo scivolone della campionessa fa arrabbiare Gerry Scotti

Ad aprire la puntata del 12 settembre de La Ruota della Fortuna, come sempre, Gerry Scotti che è entrato in studio accompagnato dalla musica dei Fortuna Five, la band della trasmissione. Diversamente da altre trasmissioni, come Affari Tuoi di Stefano De Martino, La Ruota della Fortuna non si è fermata, ma ha continuato ad andare in onda per tutta l’estate.

Una scelta che, come è ovvio, ha costretto Samira Lui e Gerry Scotti a continuare a lavorare anche nei mesi estivi, causando un po’ di stanchezza, ma anche tanta soddisfazione. “Quando mi vedono un po’ stanco mi mettono su Bon Jovi!”, ha spiegato il conduttore, rivolgendosi al pubblico e alla band.

Poco dopo Gerry Scotti ha prese la campionessa Sara che in poche puntate ha guadagnato la bellezza di 91.200 euro a soli 19 anni. “Sono molto orgoglioso di lei”, ha chiarito il presentatore. A sfidare la campionessa Maria Giulia da Galatina, che ha svelato di aver aperto da poco un bar con il compagno, e Thomas, accompagnato in studio dalla madre.

Immancabile la presentazione di Samira Lui che ha sceso le scale ballando. La showgirl per questa puntata de La Ruota della Fortuna ha scelto di indossare un vestitino azzurro chiarissimo caratterizzato da maniche trasparenti

“Ciao! Dammi un grrr”, ha scherzato Gerry, rivolgendosi a Samira. “Dammi un ciao”, ha replicato lei ridendo.

“Si vede che è tutta l’estate che siamo qui, siamo pronti per la neuro – ha riso Gerry Scotti, aggiungendo -. Vi dobbiamo però ringraziare perché ci avete fatto passare un’estate eccezionale che ci ricorderemo per sempre”.

La campionessa Sara vince ancora e si emoziona

E la partita? Il gioco è stato caratterizzato da alti e bassi, con Maria Giulia che ha dominato la scena e la campionessa Sara protagonista di una gaffe, avvenuta proprio all’inizio della puntata. Un errore su un tabellone che ha fatto arrabbiare persino Gerry Scotti.

La puntata è infatti iniziata, come di consueto, con una manche dedicata ai piatti estivi, in particolare alla pizzata ligure. La campionessa Sara ha scelto di dare la risposta quando la frase era ormai praticamente conclusa. “La variante di un simbolo astronomico”, ha risposto, scatenando la reazione di Gerry Scotti.

“Macché astronomico. Vengo lì al parlamento e te meno. Ma come ti è partito! Cosa c’entra!”, ha sbottato.

Alla fine a spuntarla è stata proprio Sara che è arrivata a La Ruota della Meraviglie con un montepremi di 13.600 euro. Una rimonta che ha emozionato il pubblico in studio. “Sembrava l’avesse persa invece ce l’ha fatta!”, ha commentato il conduttore. Poi ha aggiunto: “A diciannove anni non è facile gestire tutta questa emozione”.

A La Ruota delle Meraviglie, la concorrente 19enne è riuscita ad accendere ben due buste, rendendole verdi.