Per avere tutto quello di cui hai bisogno lo zaino sottovuoto ti farà viaggiare leggera e senza ingombro

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Lo zaino sottovuoto è comodo e leggero

Nonostante in estate il guardaroba si faccia più leggero grazie a capi versatili e realizzati in materiali poco ingombranti, partire con un semplice zaino anche per un solo weekend ci sembra quasi impossibile. Convinte che questo accessorio non riuscirà mai a contenere tutto quello di cui abbiamo bisogno, il più delle volte ci rassegniamo e ci trasciniamo valigie ingombranti che spesso dobbiamo mettere in stiva (con le immancabili sopratasse). Beh, quest’estate stai per conoscere la soluzione che non ti aspettavi e che molto probabilmente cambierà del tutto il tuo modo di viaggiare: lo zaino sottovuoto.

Comodo da portare in spalla e con un design che punta ad ottimizzare gli spazi, potrai mettere al suo interno tutto quello di cui hai bisogno e superare tranquillamente i controlli più stringenti di qualsiasi compagnia, anche low cost. Per avere una panoramica completa sui differenti modelli online abbiamo deciso di selezionarne cinque che possono fare al caso tuo. Visto che le vacanze sono già cominciate e bisogna risparmiare, abbiamo scelto solo modelli in offerta.

Lo zaino sottovuoto in diversi colori

È vero che lo zaino è un accessorio, ma come tale deve abbinarsi al nostro look o perlomeno rispettare la palette delle nuance che usiamo maggiormente. Questo modello soddisfa tutte le nostre esigenze perché è disponibile in diversi colori: il nero è quello più gettonato perché sta bene con tutto, ma non mancano anche altre nuance come il verde, il lilla o il grigio, tutte su tonalità delicate per avere uno zaino di stile ed elegante. Questo modello sottovuoto è dotato di una funzione di compressione che consente di espellere l’aria attraverso un’apposita valvola e ridurre al minimo lo spazio occupato da abiti e sacchetti.

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Lo zaino per chi vuole avere tutto in ordine

Se stai cercando uno zaino che ti permetta di avere in viaggio tutto quello che ti serve, ma in ordine, allora questo modello in offerta fa al caso tuo. Lo zaino è dotato di un comodo scomparto in cui conservare le scarpe o la biancheria sporca. Le tasche multiple interne ed esterne, invece sono pensate per organizzare gli oggetti personali in base a come li usi avendoli sempre sottovuoto. Infine la tasca imbottita è ideale per conservare oggetti delicati come i PC.

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Lo zaino perfetto per le compagnie low cost

Le regole delle compagnie low cost cambiano da una all’altra, ma questo zaino sottovuoto è pensato per essere usato sia su voli della Ryanair che di Wizzair. Una volta inseriti i vestiti nell’apposita busta con la pompa elettrica non devi fare altro che aspirare l’aria e avrai il 50% di spazio in più. Ideale anche per le escursioni il materiale con cui è realizzato è impermeabile e resistente.

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Lo zaino impermeabile

Questo zaino sottovuoto può essere usato sia se viaggi spesso in aereo perché rispetta le regole delle compagnie low cost, sia se ami fare viaggi avventura durante il corso dell’anno. A renderlo possibile è il materiale impermeabile che riveste l’intero zaino e anche l’interno. Oltre alla pompa di aspirazione è dotato di sacche che separano i vestiti asciutti da quelli bagnati.

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Lo zaino con la pompa elettrica

Comodo, con spallacci ergonomici e dotato di pompa elettrica: questo zaino è perfetto per partire e tornare leggeri. Basta premere l’interruttore presente sulla pompa e in pochi secondi rimuoverà l’aria dalla borsa riducendone drasticamente il volume.

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