La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti menziona De Martino. Poi il finale “amaro”

La Ruota della Fortuna ha una nuova Campionessa: Sara, di 19 anni. E Gerry Scotti menziona Stefano De Martino

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

Il 10 settembre, come ogni sera, La Ruota della Fortuna è andata in onda. Elisa, la Campionessa, è stata sfidata da Sara e Pasqualino. Da pochi giorni è tornato in onda Stefano De Martino con Affari Tuoi e, proprio nella puntata odierna, Gerry Scotti lo ha citato: ecco cosa è accaduto.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 10 settembre

Dopo la maxi vincita di qualche giorno fa, La Ruota della Fortuna ha eletto una nuova campionessa nella puntata del 9 settembre: Elisa da Trieste, responsabile di un negozio di abiti da sposa. “La gente continua a sposarsi nonostante tutto”, la battuta di Gerry Scotti dopo aver parlato del suo lavoro. La Campionessa ha vinto 41.200 euro, una cifra di tutto rispetto: a sfidarla sono stati Sara, da Calderara di Reno, e Pasqualino, agente commerciale.

Dopo l’ingresso in studio di Samira, che ha scelto un look black & white per la serata, con maglietta bianca e gonna nera a balze, abbiamo scoperto il suo diminutivo: “Samirute”. Scotti ha preso al balzo la palla: “Io sarei Gerrute? Gerrigno?”. No, semplicemente Gerry (e per fortuna).

A La Ruota della Fortuna è ancora estate, e quindi la prima manche è stata quella dedicata ai Piatti Estivi; questa volta Samira ha ottenuto un 10– per la papa a la huancaína. Poi una piccola sorpresa: in studio, tra il pubblico, due nonni da Milano, la cui nipotina, Speranza, ha consegnato una letterina a Gerry. Nel commentare il disegno della bambina, che ha ritratto proprio il conduttore de La Ruota, Scotti non ha avuto dubbi sulla sua bellezza: “Sembro De Martino”.

Chi ha vinto

La gara è poi proseguita con le classiche manche estive, che ci tengono compagnia ancora per qualche giorno (In fondo al mar e Tormentoni, dedicata a Restless). Ma a breve arriverà l’edizione autunnale: “La Ruota è estiva ancora per qualche giorno. Poi ci saranno delle novità, nuove manche, nuovi colori, nuovo divertimento: non vi anticipo nulla”.

Si è poi passati al tabellone dedicato a Un’estate fa – all’estate del 1999 – dove Pasqualino ha provato a indovinare, conducendo il gioco. E, per fortuna, ci è riuscito, prendendo anche lo spicchio dell’auto. Dedicato a Mr. Crocodile Dundee, invece, il tabellone di Ciak si Gira: una gara bellissima ma non facile per la nuova Campionessa, vista la bravura dei suoi sfidanti e, purtroppo, la bancarotta.

Con Traghetto Express Sara è riuscita a dare la risposta esatta, giocando con freddezza: “Ragazza sveglia, brava”. L’argomento del Triplete, invece, è stato Luna Park, con il primo tabellone indovinato da Pasqualino. A farsi valere per ben due volte è stata poi Sara. “Mi dispiace solo per Elisa: non è mai entrata in gioco, appena è entrata ha preso un bancarotta”, ha detto Scotti.

All’Ultimo Round, dedicato ai carboidrati, contro cui siamo sempre in lotta, come ha detto amaramente Scotti, è continuata la serata fortunata di Sara, che è stata eletta nuova Campionessa. Con La Ruota delle Meraviglie, però, Sara non ha ascoltato l’avvertimento di Scotti: “Non essere avventata, uno ha fretta, perché vuole sfruttare il minuto, solo che qui ti bloccano”. Nonostante le difficoltà ai tre tabelloni finali, si è fatta valere: non ha indovinato, ma ha dimostrato all’Italia intera di che pasta è fatta. Finale amaro, ma avrà sempre la sua possibilità per rifarsi.