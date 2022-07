Aforismi e frasi di Madre Teresa di Calcutta sulle donne, che fanno riflettere

Fonte: 123rf Frasi di Madre Teresa di Calcutta sulle donne. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Madre Teresa di Calcutta è stata una donna diventata un simbolo per l’umanità intera grazie al suo operato a favore dei più poveri e di chi vive più ai margini della società. Nata a Skopje, nella Macedonia del Nord il 6 agosto del 1910, è morta a 87 anni, il 5 settembre del 1997 a Calcutta, in India. Nel Paese orientale ha svolto gran parte del suo lavoro, venendo definita “madre”. Nel 1979 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace per il suo impegno per i più poveri tra i poveri e il suo rispetto per il valore e la dignità di ogni singola persona. La suora, in quell’occasione, rifiutò il convenzionale banchetto cerimoniale per i vincitori e chiese che i 6000 dollari di fondi fossero destinati ai poveri di Calcutta, che avrebbero potuto essere sfamati per un anno intero. Questa premessa è necessaria per comprendere la sensibilità di questa donna, proclamata Santa da Papa Francesco nel 2016. Madre Teresa di Calcutta aveva anche ben chiaro il suo pensiero sulle figure femminili, essenziali nelle famiglie, alle quali aveva dedicato una toccante poesia. Chi vuole approfondire e conoscere meglio la “Santa di Calcutta, con DiLei, trova una selezione di frasi di Madre Teresa sulle donne e su altri temi con le sue citazioni più belle e riflessive.

Aforismi e frasi di Madre Teresa di Calcutta sulle donne

Le donne sono coloro che educano i figli e le padrone del focolare domestico. Nell’ottica di Madre Teresa di Calcutta hanno il grande compito di mandare avanti generazioni di persone che devono aspirare al bene e al donare amore. L’amore, infatti, è il sentimento che permette di mantenere la pace e crea un legame tra tutti gli esseri umani che devono amarsi l’un l’altro. Ecco alcune citazioni e frasi di Madre Teresa di Calcutta sulle donne.

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età

Il tuo spirito é la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. Dietro ogni successo c’è un’altra delusione Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo

Non vivere di foto ingiallite insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te

Fai in modo che invece di compassione, ti portino rispetto

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai!

È questo il destino di noi donne, per questo siamo state create: per essere il cuore del focolare, per essere il cuore nella madre Chiesa

Se vogliamo che un messaggio d’amore sia udito, spetta a noi lanciarlo. Se vogliamo che una lampada continui ad ardere, spetta a noi alimentarla a olio

Non aspettare di finire l’ università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti di avere dei figli e di vederli sistemati, di perdere dieci chili… che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno.. non c’è momento migliore di questo per essere felice

Frasi di Madre Teresa di Calcutta sulla vita

Gli esseri umani sono creature di Dio e devono agire secondo quello che è il disegno divino. Per questo non devono avere paura della morte e neanche attaccarsi troppo alle ricchezze e ai beni materiali. Il loro compito è quello di aiutare chi è più in difficoltà, essere umili e agire con compassione e gentilezza. Di seguito gli aforismi e le citazioni sulla vita di Madre Teresa di Calcutta.

Tutte le migliaia di poveri che sono morti da noi, alla fine hanno avuto la gioia di un biglietto per San Pietro

Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare

Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio. È Lui che scrive. È Lui che pensa. È Lui che decide. Lo ripeto: non sono che una piccola matita

Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. Cominciamo

È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità… la morte per comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno

Io so che Dio non mi dà nulla che non possa gestire. Spero solo che non si fidi troppo di me

Morire è tornare a casa; eppure la gente ha paura di quello che può capitare, e allora non vogliono morire. Se nella morte non si vede alcun mistero, allora non si ha paura di morire. C’è però anche il dubbio di coscienza: «Forse avrei potuto fare meglio». Quasi sempre, si muore come si è vissuto

Non permettere a te stesso di essere scoraggiato da qualsiasi fallimento fintanto che hai fatto del tuo meglio

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è una promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila.

Frasi di Madre Teresa di Calcutta sull’amore

Tutte le azioni di ogni essere umano dovrebbero essere compiute con amore. Solo amando si ottiene amore a sua volta e ognuno di noi ha la necessità di essere amato. Per Madre Teresa di Calcutta, le cattive azioni nascono proprio dove c’è una carenza di amore, quando si diventa più superficiali, distaccati e attenti alle ricchezze materiali più che a quelle dell’anima. Qui trovate una serie di aforismi di Madre Teresa di Calcutta sull’amore.

Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare

Compresi che l’amore racchiudeva tutte le vocazioni, che era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi. La mia vocazione finalmente l’ho trovata… è l’amore!

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle

L’amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano

Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore

L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città

L’amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole

Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa

Il vero amore deve sempre fare male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Solo allora si ama sinceramente

La fame d’amore è molto più difficile da rimuovere che la fame di pane

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare

Ho scoperto il paradosso che se io amo fino a che fa male, allora non c’è dolore, ma solo più amore

Sappiamo che, se vogliamo veramente amare, dobbiamo imparare a perdonare

Oggi la gente ha fame d’amore, ha fame di comprendere l’amore più grande che è l’unica risposta alla solitudine e all’estrema miseria. Ecco perché possiamo andare nei paesi ricchi dove nessuno ha fame di pane e vedere la gente che soffre in maniera terribile per la solitudine, la disperazione, l’impotenza, la mancanza di prospettive

Frasi di Madre Teresa di Calcutta sulla pace e sulla famiglia

Un altro dei temi più importanti per Madre Teresa di Calcutta è quello della famiglia. Nel nucleo familiare si sperimenta l’amore e sono in un ambiente sereno, una persona potrà crescere e donare gioia agli altri. Alla famiglia è strettamente legato anche il tema della pace, se si lotta già all’interno delle mura domestiche, si continuerà a combattere contro gli altri anche all’esterno. Alcune citazioni sulla pace e sulla famiglia di Madre Teresa di Calcutta.

Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia

Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri

Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia

Se non puoi nutrire un centinaio di persone, allora nutrine solo una

L’amore comincia prendendosi cura di quelli più vicini: quelli che sono a casa

Non abbiamo bisogno di pistole e bombe per portare la pace, abbiamo bisogno di amore e compassione

Aiutiamo i moribondi, i poveri, i soli e gli emarginati secondo le grazie che abbiamo ricevuto e non dobbiamo vergognarci di essere umili

La pace inizia con un sorriso, sorridi cinque volte al giorno a qualcuno che davvero ne ha bisogno. Fallo per la Pace

Tutte le opere d’amore sono opere di pace.Ogni atto d’amore è un’opera di pace, non importa quanto sia piccolo

Se non troviamo pace, è perché abbiamo dimenticato che apparteniamo gli uni agli altri

Frasi di Madre Teresa di Calcutta sull’amicizia

Dopo l’amore, c’è l’amicizia che lega le persone tra loro. Si tratta sempre di sentimenti positivi che implicano il rispetto reciproco, l’affetto e lo stimolarsi a vicenda a essere individui migliori. L’unione, tra l’altro, di tante piccole gocce, forma un oceano e per questo motivo, Madre Teresa di Calcutta invita a stare insieme e a fare tante piccole cose buone per farle diventare grandi. Chi vuole approfondire questo tema, qui ha alcuni dei più toccanti aforismi e citazioni di Madre Teresa di Calcutta sull’amicizia.

Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose

Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà

Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza, senza sentirsi migliore e più felice

Non possiamo parlare finché non ascoltiamo. Quando avremo il cuore colmo, la bocca parlerà, la mente penserà

Preferirei fare errori nella gentilezza e nella compassione che i miracoli nella cattiveria e durezza

È amando Nostro Signore e il prossimo che la nostra umiltà fiorirà, ed è nell’essere umile che il nostro amore diventerà vero, devoto, ardente

Ciascun uomo ha pienezza di bene come pienezza di male in sé

Non aspettarti che il tuo amico sia una persona perfetta, ma aiutalo a diventarlo. Questa è la vera amicizia

Non dimenticherò mai il giorni in cui, camminando per una strada di Londra, vidi un uomo seduto, che sembrava terribilmente solo. Andai verso di lui, gli presi la mano e la strinsi. Lui allora esclamò: “dopo tanto tempo, sento finalmente il calore di una mano umana”. Il suo viso s’illuminò. Sentiva che c’era qualcuno che teneva a lui. Capii che un’azione così piccola poteva dare tanta gioia

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano

Se avrete occhi per vedere, troverete Calcutta in tutto il mondo. Le strade di Calcutta conducono alla porta di ogni uomo. So che magari vorreste fare un viaggio a Calcutta, ma è più facile amare le persone lontane. Non è sempre facile amare le persone che ci vivono accanto

Per raggiungere il cuore delle persone dobbiamo agire: l’amore si dimostra si mostra con i fatti. La realtà è più avvincente dell’idea astratta

Frasi di Madre Teresa di Calcutta sul sorriso e sulla gioia

Un sorriso è l’arma più potente per scaldare ogni cuore, anche di uno sconosciuto e per fare del bene a chi lo riceve. È un gesto che porta sempre gioia e può essere d’aiuto a qualcuno che sta vivendo un momento di particolare difficoltà e solitudine. Qualche citazione e aforisma sul sorride e sulla gioia, tratti dalle frasi di Madre Teresa di Calcutta.