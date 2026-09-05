Alexandra Leclerc in total black per le qualifiche del GP di Monza, il paddock è tutto per lei

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IPA Alexandra e Charles Leclerc a Monza

Da qualche anno a Monza non si guarda solo la pista. Abbiamo infatti imparato a guardare anche un po’ più in là, verso il paddock. Durante le qualifiche del Gran Premio d’Italia, atteso per il 6 settembre 2026, l’attenzione si è divisa ancora una volta tra i tempi sul giro e chi li osserva da vicino: Charles Leclerc è arrivato insieme alla moglie Alexandra Saint Mleux a bordo di una storica Fiat 500, un dettaglio che da solo ha stuzzicato curiosità e scatenato telefoni ancora prima che il pilota scendesse in pista per le qualifiche.

Il look total black di Alexandra Saint Mleux conquista Monza

Mentre Charles indossava la divisa ufficiale Ferrari, muovendosi rilassato nonostante la tensione che accompagna ogni weekend di gara, Alexandra ha percorso una strada diversa, puntando tutto sull’eleganza sobria di un total black. Un abito nero dalla linea essenziale, con scollatura all’americana, che l’ha valorizzata senza bisogno di eccessi. Una scelta sobria, dettata anche dalla dolce attesa confermata solo qualche settimana fa, che ce la fa piacere ancora di più.

A completare l’outfit, occhiali da sole scuri e alcuni dettagli dorati ai polsi, un piccolo tocco luminoso che spezza il nero con misura. Non manca la borsa maculata, tenuta elegantemente a mano, che finisce per diventare il vero protagonista accessorio della giornata. Il risultato è un contrasto visivo quasi perfetto, che pare addirittura studiato: da una parte il rosso acceso della Rossa, dall’altra il nero raffinato indossato da Alexandra. Due colori opposti che, messi insieme, raccontano la storia d’amore più romantica di questi ultimi anni in salita per la scuderia del cavallino, che in Charles Leclerc continua a riporre grandi speranze.

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Charles Leclerc e Alexandra, la coppia più seguita del Circus

Non è certo la prima volta che i due finiscono al centro dell’attenzione anche fuori dalla pista. Weekend dopo weekend, la presenza di Alexandra nel paddock è diventata quasi un appuntamento fisso, seguito con interesse genuino da fotografi, appassionati e addetti ai lavori. Mai sopra le righe, sempre discreta, eppure immediatamente riconoscibile tra la folla del Circus. Ed è probabilmente proprio questo modo così semplice di presentarsi a renderla una delle figure più fotografate della Formula 1 di oggi. Al fianco di Charles, con cui condivide anche i brevi tragitti verso i box, Alexandra sta contribuendo, a modo suo, a cambiare il punto di vista su questo sport: quello in cui la moda diventa parte integrante dello spettacolo, quasi quanto i tempi sul giro o le strategie di gara.

Il paddock, del resto, non è più soltanto il luogo dei box e delle interviste post qualifica. Weekend dopo weekend si è trasformato in una sorta di passerella informale, dove ogni abito, ogni accessorio, ogni sguardo scambiato non è di certo cronaca sportiva. E a Monza, tra il rombo dei motori e i flash dei fotografi, Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno dimostrato ancora una volta di conoscere alla perfezione le nuove regole di questo mondo curioso che vuole sapere sempre di più sulla vita privata dei propri idoli.