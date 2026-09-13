Emmy Awards 2026, anche Zendaya in nomination: quando e dove vederli in diretta

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Zendaya

Ci siamo, è tutto pronto per gli Emmy Awards, da sempre considerati gli Oscar della televisione americana: ogni anno i riconoscimenti celebrano le serie, gli attori, le attrici e le produzioni che hanno lasciato il segno sul piccolo schermo. Quest’anno il prestigioso appuntamento arriva alla 78ª edizione e riunirà ancora una volta a Los Angeles alcune delle star più amate del momento. La cerimonia si terrà al Peacock Theater e sarà condotta da Mariska Hargitay, protagonista di Law & Order – Unità Vittime Speciali. In Italia sarà possibile seguire l’evento in diretta su Sky Atlantic e in streaming su NOW, nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre: si comincia all’1 con il pre-show e il red carpet, mentre dalle 2 spazio alla consegna delle statuette.

Emmy Awards 2026, tutte le nomination e le serie favorite

Una lunga notte che promette glamour, emozioni e soprattutto una sfida serratissima tra alcuni dei titoli che hanno dominato la stagione televisiva: questa sera si tengono gli Emmy Awards, gli attesi premi della tv americana e, tra le serie disponibili su Sky e NOW, spicca All Her Fault, avvincente thriller costruito intorno alla misteriosa scomparsa di un bambino, che arriva agli Emmy con sette candidature complessive, compresa quella come miglior miniserie. Grande attenzione anche per le sue protagoniste: Sarah Snook è candidata come migliore attrice protagonista, mentre Dakota Fanning concorre come migliore attrice non protagonista.

A portare una buona dose di eleganza sarà invece The Gilded Age, il period drama HBO creato da Julian Fellowes e ambientato nell’alta società newyorkese di fine Ottocento. La serie corre per il titolo di miglior serie drammatica, mentre Carrie Coon conquista una candidatura come migliore attrice protagonista.

Nella stessa corsa troviamo Task, crime drama creato da Brad Ingelsby e incentrato su una task force dell’FBI impegnata a fermare una pericolosa rete criminale. A rappresentarlo nelle categorie attoriali ci sono Mark Ruffalo, candidato come miglior attore protagonista, e Tom Pelphrey, in gara come non protagonista.

E naturalmente non poteva mancare Euphoria, la serie HBO che ha trasformato il racconto dell’adolescenza in un fenomeno estetico e culturale torna protagonista grazie soprattutto a Zendaya, ancora una volta candidata come migliore attrice protagonista. Accanto a lei arriva la nomination di Colman Domingo come miglior guest actor in una serie drama.

Spazio anche all’horror con IT: Welcome to Derry, che riporta il pubblico nell’inquietante universo nato dalla penna di Stephen King e conquista una candidatura per gli effetti speciali visivi.

Da Zendaya a Florence Pugh: le star attese agli Emmy 2026

Gli Emmy 2026 stanno dunque per alzare il sipario e, come sempre, a catturare l’attenzione saranno anche i protagonisti dell’evento: guardando alle nomination principali poi, la battaglia si fa ancora più interessante visto che tra i titoli che hanno raccolto maggiore attenzione figurano The Pitt, Hacks, Widow’s Bay e Pluribus. The Pitt guida il gruppo con 25 candidature, mentre Hacks ne conquista 24.

Tra gli interpreti più attesi troviamo Noah Wyle per The Pitt e Rhea Seehorn per Pluribus, mentre sul fronte comedy torna una delle regine indiscusse degli Emmy, Jean Smart, grazie ancora una volta a Hacks. Anche Harrison Ford entra nella sfida con la candidatura come attore non protagonista per Shrinking.

Particolarmente combattuta anche la categoria delle miniserie, dove All Her Fault dovrà confrontarsi con titoli come The Beast in Me, Beef, DTF St. Louis e Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

Ma gli Emmy sono anche uno degli appuntamenti più glamour dello showbiz americano e quest’anno il parterre promette di essere particolarmente ricco. Tra le star attese sul palco come presenter figurano Zendaya, Florence Pugh, Amy Poehler, Jon Hamm, Sarah Michelle Gellar, Macaulay Culkin, Keke Palmer, Sally Field e Linda Cardellini.

La serata dovrebbe regalare anche qualche irresistibile momento nostalgia, con un omaggio ai 30 anni di Buffy the Vampire Slayer e una celebrazione per il cinquantesimo anniversario di Charlie’s Angels. A fare gli onori di casa sarà Mariska Hargitay, pronta a lasciare per una notte i panni di Olivia Benson.

Dove e quando guardare gli Emmy Awards 2026

La 78ª edizione degli Emmy Awards va in onda in diretta esclusiva per l’Italia nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre 2026, visibile in TV su Sky Atlantic e in streaming su NOW. La programmazione prevede l’inizio del pre-show con il red carpet alle ore 01:00 italiane, seguito alle 02:00 dalla cerimonia di premiazione condotta da Mariska Hargitay dal Peacock Theater di Los Angeles; per chi si trova negli Stati Uniti, l’evento è invece trasmesso da NBC e in streaming su Peacock a partire dalle ore 20:00 del 14 settembre.