Emmy Awards 2025, tutte le nominations: in lizza anche Pedro Pascal e Cate Blanchett

IPA Pedro Pascal e Cate Blanchett

Il prossimo 14 settembre il Peacock Theatre di Los Angeles ospiterà la 77° edizione degli Emmy Awards, i prestigiosi premi riservati alle serie televisive di maggior successo.

C’è grande attesa per conoscere i vincitori, ma proprio ieri l’Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le attese nominations. Tra gradite conferme e sorprese dell’ultimo minuto, ecco tutte le serie che avranno un posto d’onore nella prossima edizione degli Emmy e, soprattutto, gli attori e le attrici che si contenderanno gli ambiti premi.

Tra loro anche Pedro Pascal, Cate Blanchett e un inaspettato Harrison Ford che, ad 83 anni, ha ricevuto la sua prima candidatura agli Emmys per Shrinking. Menzione d’onore anche per Martin Scorsese, alla sua prima nomination per il cameo nella serie The Studio.

Emmy Awards 2025, le nominations per la categoria Serie Tv

La categoria serie tv in lizza per gli Emmy Awards 2025 è davvero molto ricca: dopo i vincitori dell’edizione 2024, a dominare con ben 27 nominations ci pensa Scissione che si conferma così il titolo più riconosciuto dalla Academy.

Oltre a Scissione spiccano The Penguin con 24 nominations, The White Lotus con 23 e The Pitt con 13, tutti candidati nella categoria di miglior serie drammatica. Non mancano titoli acclamati come The Last of Us, Andor, Paradise, Slow Horses e The Diplomat, che completano un panorama ricco e competitivo. The Last of Us tra l’altro rappresenta un successo globale per cui è possibile che riesca a riservare qualche colpo di scena finale, così come The White Lotus, molto apprezzata dal pubblico.

Nel genere comedy invece domina la serie The Studio con 23 nominations seguita dal grande successo di The Bear, anch’esso a quot 23 nominations. Dopo di loro le serie Hacks, Abbott Elementary, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking e What We Do In The Shadows, tutte candidate per la miglior serie comedy.

Nella categoria Limited or Anthology Series emergono con decisione invece l’acclamata Adolescence, oltre alle grandi conferme di Black Mirror, The Penguin, Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez e Dying for Sex.

Emmy Awards 2025, le nominations per i migliori attori

Molto ampio e variegato anche l’elenco degli attori in lizza per i ruoli di protagonisti: agli Emmy Awards 2025 nella categoria Miglior attore in una serie drama troviamo in nominations Sterling K. Brown per Paradise, Gary Oldman per Slow Horses, l’acclamato Pedro Pascal per il suo ruolo in The Last of Us, Adam Scott per Scissione e Noah Wyle per The Pitt.

Nella categoria Miglior attore in una serie comedy troviamo in nominations Adam Brody per Nobody Wants This, Seth Rogen per The Studio, Jason Segel per Shrinking, Martin Short per Only Murders in the Building e Jeremy Allen White per The Bear.

Nella categoria Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film per la tv domina Colin Farrell per il suo ruolo in The Penguin, poi Stephen Graham per Adolescence, Jake Gyllenhaal per Presunto Innocente, Brian Tyree Henry per Dope Thief e Cooper Koch per Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez.

Emmy Awards 2025, le nominations per le migliori attrici

Anche le attrici donne in competizione per la vittoria agli Emmy Awards 2025 sono tante: per la categoria Migliore attrice in una serie drama troviamo in nominations Kathy Bates per Matlock, Sharon Horgan per Bad Sisters, Britt Lower per Scissione, Bella Ramsey per The Last of Us e Keri Russell per The Diplomat.

Per la categoria Migliore attrice in una serie comedy troviamo in nominations Uzo Aduba per il ruolo in The Residence, Kristin Bell per Nobody Wants This, Quinta Brunson per Abbott Elementary, Ayo Adebiri per The Bear e Jean Smart per Hacks.

Infine per la categoria Migliore attrice in una miniserie, serie antologica o film per la tv ci sono in nominations l’acclamata Cate Blanchett per il ruolo in Disclaimer, Meghann Fahy per Sirens, Rashida Jones per Black Mirror, Cristin Milioti per The Penguin e Michelle Williams per Dying for Sex.

Emmy Awards 2025, dove si potranno vedere e le nominations nelle categorie Talk e animazione

Nella categoria Serie Talk sono in nominations per gli Emmy Awards 2025: The Daily Show, Jimmy Kimmel Live e The Late Show With Stephen Colbert. Infine nella categoria Miglior programma competitivo reality troviamo in lizza The Amazing Race, RuPaul’s Drag Race, Survivor, Top Chef e The Traitors, mentre nella categoria Miglior programma d’animazione spiccano i titoli Arcane – La terra sotto le tue unghie, Bob’s Burgers – They Slug Horses, Don’t They?, Common Side Effects – Cliff’s Edge, Love, Death + Robots – Spider Rose e The Simpsons – Bart’s Birthday.

Gli Emmy Awards 2025 si potranno vedere in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW dove si potrà seguire la diretta della cerimonia di consegna dei premi della TV americana.