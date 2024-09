Emmys 2024, i vincitori: niente da fare per Jennifer Aniston, vittoria totale per Shōgun

Tra le serie tv premiate agli "Emmy Awards 2024", oltre a "Shōgun", ci sono anche "The Bear" e, a sorpresa per le commedie, "Hacks"

Una serata di grandi premi e qualche colpo di scena quella degli Emmy Awards 2024, l’evento che per il 76esimo anno è tornato a premiare le serie più amate e andate in onda dall’estate 2023 a maggio 2024.

Tra le vittorie svetta The Bear ma anche Shōgun, serie giapponese che scalza le rivali portandosi a casa 18 premi su 25 candidature. Ecco la lista completa dei vincitori.

“Emmy Awards 2024”, “Shōgun” batte anche Jennifer Aniston

Dopo un rinvio nel 2023 a causa degli scioperi di Hollywood, gli Emmy Awards sono tornati a premiare, come di consueto, nella metà di settembre. La 76esima edizione dell’evento, che si è tenunta domenica 15 settembre al Peacock Theater di Los Angeles, ha conferito alcuni riconiscimenti prevedibili, ma anche alcuni che hanno destato entusiasmo e sorpresa.

Il risultato migliore è stato ottenuto da Shōgun, serie visibile su Disney+ che ha ottenuto 18 premi e ben 25 riconoscimenti. Un progetto adattato da un romanzo di James Clavell che racconta una storia ambientata nel Giappone del 1600. Tra i premi più importanti ottenuti dalla serie, quelli per miglior attore protagonista, vinto da Hiroyuki Sanada, e migliore attrice protagonista che è andato ad Anna Sawai, scalzando l’interpretazione di Jennifer Aniston in The Morning Show e rendendola così la prima attrice di origini asiatiche a ottenere questo riconoscimento.

Ottimo risultato, poi, quello ottenuto da The Bear: la serie culinaria interpretata da Jeremy Allen White che si è presentata con 23 nomination ha chiuso la serata con 11 statuette. Niente da fare sul lato Miglior serie comica, categoria in cui The Bear è stato surclassato a sorpresa da Hacks.

“Emmy Awards 2024”, tutti i vincitori

Miglior serie drammatica

Shogun (FX)

Shogun (FX) Miglior attrice in una serie drammatica

Anna Sawai (Shogun, FX)

Anna Sawai (Shogun, FX) Miglior attore in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada (Shogun, FX)

Hiroyuki Sanada (Shogun, FX) Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Elizabeth Debicki (The Crown, Netflix)

Elizabeth Debicki (The Crown, Netflix) Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup (The Morning Show, Apple TV+)

Billy Crudup (The Morning Show, Apple TV+) Miglior attore ospite in una serie drammatica

Néstor Carbonell, Shōgun

Néstor Carbonell, Shōgun Miglior attrice ospite in una serie drammatica

Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith

Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith Miglior serie commedia

Hacks (HBO/Max)

Hacks (HBO/Max) Miglior attore in una serie commedia

Jeremy Allen White (The Bear, FX)

Jeremy Allen White (The Bear, FX) Miglior attrice in una serie commedia

Jean Smart (Hacks, HBO/Max)

Jean Smart (Hacks, HBO/Max) Miglior attore non protagonista in una serie commedia

Ebon Moss-Bachrach (The Bear, FX)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear, FX) Miglior attrice non protagonista in una serie commedia

Liza Colón-Zayas (The Bear, FX)

Liza Colón-Zayas (The Bear, FX) Miglior attrice ospite in una serie comica

Jamie Lee Curtis, The Bear

Jamie Lee Curtis, The Bear Miglior attore ospite in una serie comica

Jon Bernthal, The Bear

