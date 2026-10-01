Da Avetrana al ritorno di Rex, film e serie tv che vedremo in Rai nell’autunno/inverno 2026

Nei prossimi mesi, sui canali Rai arriveranno pellicole cult come "The Substance" e fiction controverse come "Avetrana - Qui non è Hollywood"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Film e serie tv che vedremo in Rai

Una stagione all’insegna del grande cinema e delle serie tv di qualità: nei prossimi mesi, la Direzione Cinema e Serie Tv ha scelto di programmare sui canali Rai tante prime visioni e film d’autore, senza tuttavia tralasciare titoli più leggeri e fiction prodotte in Italia. Un’offerta vasta e variegata, che vedrà trasmessi in chiaro anche progetti inizialmente distribuiti sulle piattaforme come la miniserie Avetrana – Qui non è Hollywood ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi.

I film che vedremo in Rai

Tra i titoli in arrivo nei prossimi mesi ci sono film capaci di intercettare questioni sociali e temi di attualità. Su Rai 1 sarà trasmesso Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, dedicato al tema del bullismo, insieme a It Ends with Us – Siamo noi a dire basta di Justin Baldoni, con Blake Lively, che affronta quello della violenza sulle donne. Rai 3 trasmetterà invece il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti.

Non mancheranno tuttavia altri generi. Dalla commedia romantica Bridget Jones – Un amore di ragazzo di Michael Morris, con Renée Zellweger e Hugh Grant, si passa all’horror cult The Substance di Coralie Fargeat, con Demi Moore e previsto su Rai 4, fino a Conclave di Edward Berger, thriller ambientato in Vaticano con Ralph Fiennes e Sergio Castellitto, in onda su Rai 3.

La terza rete continuerà inoltre a puntare sul grande cinema d’autore con titoli come Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis, Holland di Mimi Cave, con Nicole Kidman e Gael García Bernal, e Civil War di Alex Garland, con Kirsten Dunst. Rai 4 proporrà invece Acid di Just Philippot, racconto di sopravvivenza in uno scenario catastrofico, e l’horror Late Night with the Devil – In onda con il diavolo dei fratelli Cairnes.

Appuntamenti speciali e approfondimenti

Cinema a tutto tondo anche con retrospettive e approfondimenti sui grandi della settima arte. Rai Movie renderà omaggio a Sergio Leone con un ciclo dedicato al regista, mentre su Rai 2 ci sarà una serata dedicata a Dario Argento in occasione dei 50 anni di Suspiria. Il secondo canale proporrà inoltre un ciclo dedicato a Marilyn Monroe.

Per il periodo natalizio sono previste diverse pellicole tematiche a partire dal film d’animazione premio Oscar Flow – Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, una moderna favola sulla solidarietà con un gatto come protagonista. In programma anche U.S. Palmese dei Manetti Bros., commedia dalle atmosfere fumettistiche, ed Elf Me dei YouNuts!, con Anna Foglietta e Lillo nei panni di uno strampalato elfo.

Alcuni film in prima visione saranno inoltre accompagnati da brevi introduzioni curate da Gigi Marzullo: “Saranno delle pillole molto brevi di cinema e informazione, nel vero spirito di servizio pubblico, per accompagnare il telespettatore sui vari canali”, ha spiegato il giornalista nel corso della conferenza stampa.

Le serie tv che vedremo nella stagione autunno/inverno

Sul fronte delle serie tv, Rai 2 affiancherà ai ritorni di titoli consolidati come NCIS, The Rookie e Il commissario Rex – Vienna Calling diverse novità internazionali. Tra queste c’è La Grande Chimera, saga ambientata tra le due guerre e tratta dall’omonimo romanzo di M. Karagatsis, con Fotinì Peluso e Dimitris Kitsos.

In arrivo anche The Child, incentrata su un’ex campionessa di taekwondo che prende sotto la propria ala un bambino autistico, e Mozart/Mozart, dedicata a Maria Anna Mozart, sorella meno conosciuta di Wolfgang Amadeus ma considerata a sua volta un grande talento musicale. Rai 2 ospiterà inoltre per la prima volta una serie sudcoreana: il thriller Snow White Must Die.

Su Rai 3 debutterà invece a gennaio Avetrana – Qui non è Hollywood di Pippo Mezzapesa, già distribuita su Disney+. La serie ricostruisce l’omicidio di Sarah Scazzi e vede nel cast, tra gli altri, Vanessa Scalera, Paolo De Vita, Giulia Perulli, Imma Villa e Anna Ferzetti.