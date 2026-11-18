Elettra Lamborghini prima di diventare famosa era bravissima a scuola: il suo percorso di studi e la scelta più importante

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elettra Lamborghini

Cantante, showgirl, conduttrice e personaggio televisivo: Elettra Lamborghini è ormai diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo. Dopo aver condotto Boss in incognito ed essere diventata giurata di Tale e Quale Show, Elettra ha conquistato il cuore di milioni di fan. Non tutti però conoscono il suo passato scolastico e il percorso di studi intrapreso dall’ereditiera.

Che titolo di studio ha Elettra Lamborghini

Classe 1994, Elettra Lamborghini – vero nome Elettra Miura Lamborghini – è nata a Bologna ed è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della celebre casa automobilistica. Ha debuttato in tv nel 2015 prendendo parte al Grand Hotel Chiambretti, in seguito si è fatta conoscere grazie a numerosi reality show come Super Shore, Geordie Shore, Gran Hermano Vip e Riccanza. Ha ricoperto il ruolo di conduttrice, giurata e opinionista in diversi programmi fra cui Boss in incognito.

Prima di diventare una star televisiva, il suo percorso scolastico si è concentrato sulle lingue straniere e la formazione artistica. In seguito Elettra Lamborghini si è iscritta all’Università. L’ereditiera ha frequentato a Bologna il liceo linguistico, conseguendo il seguito il diploma di maturità. Quegli anni le hanno consentito di sviluppare grandi competenze linguistiche che sono risultate essenziali sia per la sua carriera musicale che per quella televisiva internazionale.

L’addio all’Università: la laurea mancata e il successo in tv

Elettra Lamborghini ha raccontato più volte di essere sempre stata molto brava a scuola e di aver avuto un rendimento brillante, con voti alti e la convinzione dei professori che fosse particolarmente portata per lo studio.

“A scuola ero la migliore, prendevo sempre 10 e lode. Ero il mezzo genio della classe”, ha raccontato Elettra. Il suo percorso però non è stato sempre semplice e più volte la conduttrice ha sentito il peso del suo cognome.

“Ho avuto grandissimi traumi a scuola, forse per il mio cognome – ha spiegato -. Mi hanno fatta sentire come fossi una cretina. Io penso di essere una persona intelligente. Per il mio cognome avevano un pregiudizio”. Ad aiutarla una preside: ”

Dopo aver ottenuto il diploma, Elettra Lamborghini si è iscritta all’Università, pronta ad iniziare una grande avventura. Proprio in quegli anni però la cantante è stata messa di fronte ad una scelta: continuare a studiare e conseguire la laurea oppure iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo e della musica.

“Sono diversa dai miei fratelli – aveva spiegato qualche anno fa, parlando della scelta di fare tv, partendo da programmi come Geordie Shore -. Loro sono tranquilli, vogliono lavorare in azienda, io invece ho sempre avuto la pappa pronta e sogno lo spettacolo”.

Il resto è storia, con i grandi successi di Elettra e l’incontro con Afrojack, diventato suo marito. Il dj olandese – vero nome Nick van de Wall – e l’ereditiera si sono conosciuti alla fine del 2018 durante un festival musicale e da allora non si sono più lasciati. La coppia si è sposata nel settembre del 202 sul lago di Como con una romantica cerimonia.