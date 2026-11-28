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IPA Elettra Lamborghini

Brutta disavventura per Elettra Lamborghini. L’ereditiera è stata vittima di un tentato furto nella sua clinica di medicina estetica a Milano. A denunciare l’accaduto è stata la diretta interessata attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, nelle quali ha espresso tutta la sua indignazione per l’episodio. Non risparmiando critiche alla sicurezza nel capoluogo lombardo.

Elettra Lamborghini, il tentato furto nella clinica estetica a Milano

“Stamattina sono entrati nella mia clinica a Milano…di questo vi dirò più tardi”. Con queste parole Elettra Lamborghini ha inizialmente informato i suoi follower dell’accaduto, salvo poi fornire ulteriori dettagli nelle ore successive.

La cantante ha spiegato che le telecamere installate all’interno della struttura hanno ripreso il volto dell’intruso, rivolgendosi direttamente al presunto autore del tentato furto.

“Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Avevi la telecamera puntata in faccia”, ha dichiarato. E ancora: “Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto”.

Non è mancata una stoccata sulle possibili intenzioni di chi si è introdotto nella struttura: “Davvero mi chiedo ma poi cosa pensavate di rubare? Pensavate ci fossero i milioni? Mica siamo scemi”.

Al momento non sono emersi aggiornamenti ufficiali su eventuali fermi, né sull’entità dei danni riportati dalla clinica. Mentre l’attività è già tornata operativa, come assicurato dalla stessa Lamborghini.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini sulla sicurezza a Milano

L’episodio ha spinto Elettra Lamborghini a esprimere pubblicamente le proprie perplessità sulla sicurezza del capoluogo lombardo. “Perciò dico che Milano non è più una città sicura! E mi dispiace davvero tanto perché quello che stanno facendo è chiaramente non sufficiente per renderla sicura!”, ha affermato.

La cantante ha inoltre manifestato il proprio disappunto nei confronti delle normative sulla privacy, a suo giudizio poco tutelanti per le vittime di reati.

Lamborghini ha sottolineato come la sua clinica sia dotata di diversi dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di allarme fumogeno e numerose telecamere. Ha poi ricordato che la diffusione dei pagamenti elettronici ha sensibilmente ridotto la presenza di denaro contante all’interno delle attività commerciali.

Da qui l’invito ai suoi follower a non lasciare beni preziosi né nei luoghi di lavoro né nelle proprie abitazioni, suggerendo di ricorrere alle cassette di sicurezza delle banche.

I problemi di salute di Elettra Lamborghini

Il furto si aggiunge a un periodo tutt’altro che semplice per Elettra Lamborghini. Di recente la nuova giurata di Tale e Quale Show ha raccontato sui social di essere alle prese da diversi mesi con una serie di disturbi fisici, diventati progressivamente più difficili da gestire. Disturbi a quanto pare legati all’utilizzo della pillola anticoncenzionale.

In una sorta di diario dei malesseri condiviso su Instagram, Elettra ha documentato episodi di gastrite, crampi addominali e mal di testa, ai quali si era aggiunto uno sfogo cutaneo sull’addome. Già nell’aprile del 2026 era stata costretta a recarsi al pronto soccorso per una forte cistite.

Una condizione che ha portato a delle ripercussioni anche sull’umore, sulla concentrazione e sulla capacità di affrontare gli impegni professionali. Anche se la Lamborghini ha portato a termine tutti i suoi impegni di lavoro.