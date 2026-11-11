Elettra Lamborghini scatenata ad Affari Tuoi, De Martino non ci sta: “Tagliamo tutto”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elettra Lamborghini e Stefano De Martino

Una puntata ricca di sorprese, risate e colpi di scena quella di Affari Tuoi di mercoledì 11 novembre. Stefano De Martino ha accolto in studio Elettra Lamborghini, protagonista di un siparietto esilarante che ha movimentato la partita. Ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto Rocco, concorrente della Basilicata, che ha affrontato il Dottore insieme al figlio Carlo.

Elettra Lamborghini ad Affari Tuoi, la promessa di Stefano De Martino

A giocare la puntata di Affari Tuoi Rocco da Potenza, che lavora in fabbrica come tecnico di manutenzione. Con il pacco numero 20 ha affrontato subito la prima sfida della serata: conquistare l’automobile messa in palio dal programma. Una possibilità che ha entusiasmato soprattutto Carlo, tanto che il padre ha deciso di affidare a lui i primi tiri. Una scelta che si è rivelata fortunata: sono stati eliminati tre pacchi blu e Rocco è riuscito ad aggiudicarsi l’Opel.

“Se mi trovi un altro blu ti regalo la Lamborghini da portare a casa”, ha subito dopo affermato Stefano De Martino. E quando il concorrente è riuscito nell’impresa è arrivata una sorpresa inaspettata.

Al posto di una seconda automobile è invece apparsa Elettra Lamborghini, ospite speciale della trasmissione per promuovere Tale e Quale Show, dove ricopre il ruolo di giurata.

La cantante è entrata in studio con la sua consueta energia: “Voglio restare qui, io porto fortuna”, ha dichiarato senza fronzoli. Ha dunque suggerito di puntare sulla Puglia e il risultato le ha dato immediatamente ragione: nel pacco c’erano solo 5 euro. Nel frattempo è arrivata la prima telefonata del Dottore, che ha proposto al concorrente 40mila euro per abbandonare la partita.

“Ce la faccio a comprare una Lamborghini? No, allora trito”, ha detto Rocco, rifiutando l’offerta e scegliendo di proseguire il gioco. Il concorrente della Basilicata ha continuato a eliminare pacchi blu, con grande soddisfazione.

Quanto ha vinto Rocco ad Affari Tuoi e la battuta di Stefano De Martino

Il momento decisivo è arrivato quando sul tabellone sono rimaste soltanto quattro cifre: 50 euro, 200 euro, 30mila euro e 100mila euro. Rocco ha eliminato prima il pacco da 50 euro, mantenendo in gioco entrambe le cifre più importanti.

Il Dottore ha tentato allora una nuova strategia e ha proposto un cambio. Ma l’operaio, dopo un consulto col figlio, ha deciso di tenere il suo pacco.

Una scelta coraggiosa che è stata premiata dal tiro successivo: Rocco ha eliminato anche i 200 euro, lasciando sul tabellone soltanto 30mila e 100mila euro.

A questo punto Stefano De Martino ha notato una curiosa coincidenza con la puntata precedente. Anche il concorrente della sera prima aveva i capelli lunghi, proprio come Rocco, ed era riuscito a conquistare il premio massimo di 300mila euro.

Una somiglianza che ha offerto al conduttore lo spunto per una nuova battuta: “Da ora in poi taglieremo i capelli a tutti i concorrenti”.

Il Dottore ha quindi presentato l’ultima offerta: 65mila euro. Ma Rocco non si è lasciato convincere e ha deciso di rischiare un’ultima volta. Una decisione che si è rivelata vincente: il suo pacco conteneva ben 100mila euro.