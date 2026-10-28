Tale e Quale Show, le imitazioni della sesta puntata: Elettra Lamborghini si sdoppia e il ruolo di Andrea Delogu

Carlo Conti guida una nuova puntata di Tale e Quale Show in pieno mood di Halloween, con due giudici d'eccezione e le imitazioni attesissime dei concorrenti in gara

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show torna mercoledì 28 ottobre con una nuova serata di musica, trasformazioni e qualche sorpresa. Carlo Conti guiderà i concorrenti nella sesta puntata che spazia tra imitazioni molto diverse tra loro e una classifica che, a questo punto della gara, comincia ad avere un suo peso.

A catturare l’attenzione sarà soprattutto Elettra Lamborghini, protagonista di una situazione piuttosto insolita: dovrà guardare (e giudicare) l’imitazione di se stessa da parte di uno dei concorrenti. Uno sdoppiamento che saprà regalare momenti indimenticabili. Giudici speciali di questa sera saranno Andrea Delogu e Sergio Friscia.

Le imitazioni della sesta puntata

Il cast di Tale e Quale Show dovrà affrontare una serata particolarmente ricca, tra voci difficili da riprodurre e personaggi dalla presenza scenica inconfondibile.

Per Jasmine Carrisi arriva una delle prove più attese e divertenti: dovrà portare sul palco nientemeno che Elettra Lamborghini. Una scelta che rende l’esibizione ancora più interessante, considerando che l’artista fa parte della giuria e potrà osservare in diretta ogni dettaglio della trasformazione. Qualcuno ha detto ansia? Di certo la cantante avrà gli occhi puntati addosso e la curiosità è alle stelle.

Paola Perego invece cambia completamente registro e si prepara a diventare Max Pezzali, mentre Stefano Meloccaro si misura con Fiorello, personaggio che richiede molto più della semplice somiglianza vocale.

Per Maddalena Corvaglia c’è Fiordaliso, mentre Roberta Morise affronta il timbro graffiante di Bonnie Tyler. Anna Pettinelli si sposta sul pop latino con Gloria Estefan e Selma entra nell’eleganza musicale (affatto facile) di Dionne Warwick.

Completano il quadro Max Paiella con Jovanotti, Andrea Perroni con Amedeo Minghi e Vladimir Randazzo con Tony Hadley. Un gruppo di imitazioni molto diverso dal punto di vista musicale, capace di mettere alla prova sia il canto sia la capacità di costruire il personaggio.

Il ruolo di Andrea Delogu

Anche questa settimana a decidere le sorti dei concorrenti saranno Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Il compito della giuria, però, sarà condiviso con due presenze speciali.

A raggiungerli ci saranno infatti Andrea Delogu e Sergio Friscia, pronti a entrare nel gioco dei commenti e delle valutazioni. Per Andrea Delogu si tratta di un ruolo che le calza alla perfezione: abituata alla conduzione, alla radio e alla televisione, ha costruito negli anni uno stile diretto, spontaneo e ironico, qualità che potrebbero regalarle più di uno scambio acceso o divertente con i concorrenti e con gli altri giudici.

La sfida diventa intanto sempre più importante per la classifica generale. Ogni esibizione porta punti e, con l’avvicinarsi delle fasi decisive, anche un piccolo passo falso può fare la differenza.

Tale e Quale Show festeggia Halloween

Con Halloween ormai alle porte, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si preparano a portare sul palco una parentesi dal gusto decisamente più gotico. Questa volta la coppia lascerà spazio a Dracula e Morticia, due personaggi perfetti per entrare nell’atmosfera del 31 ottobre tra trucco, costumi e la loro inevitabile ironia.

Dietro le quinte prosegue intanto il lavoro necessario per rendere credibili le trasformazioni, tra preparazione vocale, trucco, parrucco, costumi e studio della gestualità. I concorrenti sono seguiti dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, mentre Emanuela Aureli cura il lavoro sull’interpretazione.

La sesta puntata di Tale e Quale Show va in onda mercoledì 28 ottobre alle 21.30 su Rai 1. La serata sarà disponibile anche su RaiPlay, in diretta streaming e successivamente on demand.