Tale e Quale Show, pagelle 3 novembre: Al Bano furioso (5), Serena Rossi zittisce Elettra (8)

A Tale e Quale Show Roberta Morise-Noemi scoppia in lacrime, Serena Rossi punge Elettra Lamborghini e Al Bano si infuria. Le pagelle tra emozioni e polemiche

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IPA Jasmine Carrisi imita Elettra Lamborghini

La settima puntata di Tale e Quale Show 2026 regala emozioni, lacrime e qualche irresistibile siparietto. Roberta Morise commuove tutti, Serena Rossi mette a tacere Elettra Lamborghini e Al Bano si infuria per l’esibizione della figlia Jasmine. Tra promossi, bocciati e momenti indimenticabili, ecco le nostre pagelle.

Selma deve osare di più, voto 6

Selma è bravissima, ormai l’abbiamo capito tutti. Voce impeccabile, presenza scenica e talento da vendere. Ma siamo a Tale e Quale Show ed è arrivato il momento di uscire dalla comfort zone e osare di più. È quello che il pubblico le chiede da settimane e che Serena Rossi, con molta più diplomazia, ha provato a suggerirle: “Devi giocare di più”. Un consiglio prezioso, soprattutto da chi questo programma lo conosce bene per averlo vissuto in prima persona. “Donna Summer, ad esempio, era più sensuale”, ha aggiunto l’attrice. Il format è chiaro: non basta cantare benissimo, bisogna anche trasformarsi. Selma ha tutte le carte in regola per farlo, ma deve avere il coraggio di mettersi davvero in gioco.

Le lacrime di Roberta Morise, voto 9

Imitare Noemi è un’impresa tutt’altro che semplice, ma Roberta Morise dimostra di aver studiato. E pure parecchio. Porta sul palco Se ti innamori muori, brano presentato a Sanremo 2025, e sorprende per la capacità di riprodurre non soltanto la voce, ma soprattutto quel modo così particolare di scandire le parole che rende Noemi immediatamente riconoscibile.

Il timbro non è proprio identico, certo, ma la somiglianza è notevole. E qui si vede la differenza tra chi si impegna davvero a imitare e chi si limita a cantare con una parrucca in testa. Peccato per il trucco poco convincente, parrucca a parte. Ma la performance funziona, eccome.

La standing ovation la travolge, la Morise scoppia a piangere e dedica un tenerissimo augurio al figlio Geremia, che compie un anno. Pochi mesi dopo la nascita del bambino il matrimonio di Roberta è entrato in crisi. Si commuove anche Serena Rossi, che confessa di sperare di vedere più spesso la concorrente. E dopo un’esibizione così, non possiamo che essere d’accordo.

Serena Rossi zittisce Elettra Lamborghini, voto 8

Serena Rossi torna a Tale e Quale Show e ci ricorda perché ci piace tanto. Spontanea, ironica e soprattutto senza peli sulla lingua. Dopo l’emozionante esibizione di Roberta Morise nei panni di Noemi, Elettra Lamborghini si complimenta con la concorrente per la capacità di “entrare nei personaggi”, ma non rinuncia a una critica sul trucco: “Devo dire che qui non ci siamo”.

La Rossi la interrompe sul più bello e la gela con una battuta: “Ma che ce ne frega, ci ha fatto commuovere tutti, per una volta che fa”. Cala il sipario, partono le risate. Persino Elettra non riesce a trattenersi. Un siparietto esilarante, che dimostra quanto Serena sappia essere pungente senza perdere la sua naturalezza. Del resto, lei che Tale e Quale Show lo ha anche vinto, sa bene che una buona imitazione non si giudica soltanto dal make up.

Al Bano furioso con la regia di Tale e Quale Show, voto 5

Al Bano Carrisi non l’ha presa benissimo. A quanto racconta Jasmine Carrisi, il celebre papà non avrebbe affatto gradito il primo piano del suo lato B durante l’imitazione di Elettra Lamborghini della sesta puntata di Tale e Quale Show. E nemmeno il fidanzato Haitam sarebbe stato particolarmente entusiasta.

“Io invece sono fiera della mia esibizione”, replica Jasmine, rivendicando il sacrosanto diritto di decidere come mostrarsi e cosa fare del proprio corpo. E ha ragione. Anche perché, diciamolo, è stata una delle sue performance più riuscite, forse l’unica davvero convincente fino a oggi. Quanto ad Al Bano, la reazione sembra francamente esagerata.

Dopo una vita trascorsa sotto i riflettori, il Leone di Cellino San Marco dovrebbe conoscere piuttosto bene le regole dello spettacolo. E sapere che Jasmine non è più una bambina, ma una donna libera di fare le proprie scelte. Anche quando non incontrano l’approvazione di papà.

Il ballo di Elettra Lamborghini e Malgioglio, voto 8

E quando ormai sembrava che la puntata non avesse più sorprese da regalarci, ecco il colpo di scena. Mentre Stefano Meloccaro torna a esibirsi nei panni di Bruno Lauzi, Carlo Conti improvvisa il ruolo di Cupido e spinge Elettra Lamborghini tra le braccia di Cristiano Malgioglio. I due, protagonisti di battibecchi e frecciatine nelle scorse puntate, si lasciano andare a un lento, tra sorrisi, sguardi complici e persino un bacio sulla guancia che il paroliere stampa all’ereditiera. Tutto dimenticato? Pace fatta? Forse. Di certo, dopo settimane di scintille, questa improvvisa tenerezza non ce l’aspettavamo. E ora siamo curiosissimi di scoprire come andrà a finire.

Chi ha vinto la settima puntata di Tale e Quale Show 2026, la classifica

La settima puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta da Stefano Meloccaro nei panni di Bruno Lauzi. Un’imitazione pressocché perfetta, che ha emozionato molti. Il giornalista è stato anche il più votato dagli altri concorrenti. I social continuano a premiare Roberta Morise, Vladimir Randazzo e Selma, ai quali sono andati rispettivamente cinque, tre e un punto.

Di seguito la classifica completa della serata con un ex aqeuo al settimo posto:

1. Stefano Meloccaro – Bruno Lauzi

2. Roberta Morise – Noemi

3. Phil Collins – Max Paiella

4. Vasco Rossi – Andrea Perroni

5. Selma – Donna Summer

6. Vladimir Randazzo – Francesco Sarcina

7. Maddalena Corvaglia – Nicole Kidman

Insinna & Cirilli – Frank Sinatra & Lino Banfi

9. Paola Perego – Patti Smith

10. Wanda Osiris – Anna Pettinelli

11. Jasmine Carrisi – Claudia Mori