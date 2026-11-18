Nel mercoledì di Rai 1 va in onda la puntata finale di “Tale e Quale Show”, le imitazioni si fanno sempre più difficili e si sceglierà il campione di quest’edizione

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IPA Carlo Conti

L’attesa è finita, tra poche ore si scoprirà il vincitore della 16esima edizione di Tale e Quale Show. Nella serata di mercoledì 18 novembre va in onda la puntata finale del varietà condotto da Carlo Conti su Rai 1. Si conclude così quest’edizione da record – per ascolti ed entusiasmo, dopo una gara a dir poco agguerrita. Roberta Morise è la concorrente da battere, ma Selma la tampina ad appena due punti di distanza.

Per i concorrenti il destino è ancora tutto da scrivere, ogni imitazione potrebbe ribaltare la classifica e portarli più vicini al titolo di campione. A giudicarli, ospiti d’eccezione della finale, il duo comico di Ficarra e Picone. Insomma, le risate saranno assicurate.

Tale e Quale Show, le imitazioni della puntata

Ormai ben rodati, ancora una volta, per l’ultima volta, gli undici concorrenti di Tale e Quale Show saranno chiamati a mettere alla prova voce, presenza scenica e capacità di immedesimazione, in un vero viaggio nella musica che attraverserà stili e decenni differenti.

La capoclassifica Roberta Morise proverà a mantenere la vetta interpretando l’iconica cantautrice britannica Annie Lennox. Selma, attualmente al secondo posto, tenterà il sorpasso confrontandosi con un mostro sacro della musica mondiale: Aretha Franklin.

Jasmine Carrisi tornerà invece adolescente indossano i panni urban della rapper Billie Elish, mentre Maddalena Corvaglia si scatenerà nel ruolo di Miley Cyrus. Paola Perego riporterà sulla scena la cantautrice e pianista italiana Alice, Anna Pettinelli si trasformerà in un dei giudici storici della trasmissione: Cristiano Malgioglio.

Non meno impegnative le sfide degli uomini in gara. Stefano Meloccaro sarà Roberto Vecchioni, Max Paiella oserà cantare come Frank Sinatra. Andrea Perroni e Vladimir Randazzo porteranno in scena la grande musica italiana, imitando rispettivamente Antonello Venditti e Massimo Ranieri. Per il loro ultimo duetto impossibile della stagione, infine, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si trasformeranno in Alberto Sordi e Nino Manfredi.

Ficarra e Picone giudici d’eccezione

Ad affiancare Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio ci saranno, giudici d’eccezione, Ficarra e Picone. Quello del duo comico sarà un compito importante: giunti all’ultima puntata, ogni punto conta per arrivare alla vittoria. Anche il pubblico da casa può partecipare alla gara attraverso i profili X, Instragram e Facebook della trasmissione.

Vincerà chi sarà riuscito a riprodurre in maniera più convincente la vocalità, l’aspetto e le movenze del personaggio interpretato. E il primo classificato si avvincerà il titolo di Campione di Tale e Quale Show 16, mentre il premio in denaro sarà devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Lo show torna a dicembre con Tale e Quale Duetti

La finale di Tale e Quale Show 16 va in onda nella serata di mercoledì 18 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 21:30 e sarà visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma web RaiPlay. Ma l’avventura non finisce qui.

A dicembre arriva Tale e Quale Duetti, un evento speciale unico che vedrà 21 artisti, divisi in 10 coppie, riproporre alcuni dei duetti più famosi della storia della musica mondiale – più uno specialissimo Trio. Si tratterà di un appuntamento singolo, al termine del quale verrà proclamata la coppia vincitrice.