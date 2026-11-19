Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gianni Morandi

Ci sarà un motivo se lo chiamano “eterno ragazzo”. A 81 anni Gianni Morandi esibisce ancora un’energia invidiabile, come dimostrano alcuni video pubblicati sui social: in tuta e scarpe da ginnastica, il cantautore bolognese si allena in palestra con grande costanza.

Gianni Morandi in palestra, i video social

Lo sport è un fedele compagno di vita per Gianni Morandi, che anche a 81 anni continua a seguire un programma di allenamento specifico in palestra. Il cantante di Fatti mandare dalla mamma si è mostrato in tenuta ginnica sui social, documentando alcune delle sue sessioni di work-out. In tuta e scarpe da ginnastica, Gianni si cimenta con una banda elastica, attrezzo utilizzato soprattutto per migliorare la resistenza.

“Non è fitness. È manutenzione straordinaria”, ha scritto ironicamente l’artista nella didascalia del video. Moltissimi i fan che hanno apprezzato il filmato, esaltando la forza e l’elasticità dell’eterno ragazzo di Monghidoro. Non si tratta dell’unico contenuto social a tinte sportive condiviso dal cantante bolognese: in diverse occasioni, infatti, Gianni ha mostrato ai follower il suo lato più dinamico, pubblicando immagini e video in palestra tra pesi e bilancieri.

Gianni Morandi e la passione per lo sport

Sin da giovanissimo, Gianni Morandi ha dimostrato una grande passione per lo sport, in particolar modo per la corsa. Dopo i 50 anni ha scoperto il suo grande amore per la maratona. Tra il 1997 e il 2016 ha corso 41 mezze maratone e almeno 10 maratone. Tra le più famose a cui ha preso parte c’è sicuramente quella di New York, alla quale ha partecipato in quattro occasioni, riuscendo spesso a scendere sotto le quattro ore.

Il cantautore ha corso in moltissime città, tra cui New York, Boston, Londra, Berlino, Parigi e Milano. Una passione, quella per la corsa, che sembra seconda soltanto a quella per la musica. “Corro dai 25 ai 30 chilometri alla settimana. Mi alleno dove capita e, anche se questo è un periodo molto caldo, trovo sempre il modo di uscire a correre”, ha raccontato in un’intervista.

La sua location preferita è San Lazzaro di Savena, dove attualmente vive: “Per preservare le ginocchia corro su un percorso misto composto da erba e sterrato. Asfalto e cemento preferisco evitarli. Generalmente mi alleno da solo perché difficilmente riesco a mettermi d’accordo con qualcuno; capita ogni tanto di correre con un amico, però non è facile trovare un orario che vada bene a entrambi, ognuno ha la sua vita e la sua routine”.

Gianni Morandi, una vita in corsa

L’energia di Gianni Morandi non si ferma alla palestra, ma si riflette anche nella sua vita privata e professionale. Il traguardo degli 80 anni non sembra aver minimamente intaccato la vitalità dell’artista, che lo scorso mese ha concluso il tour per i 60 anni di C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story. Nel 2026 ha inoltre pubblicato due brani come Monghidoro, scritto da Jovanotti e pensato per celebrare i momenti più importanti della sua carriera, e Hit Parade, inciso insieme ad Alessandra Amoroso.

E per il futuro? Qualcuno mormora che sia in lavorazione un film ispirato proprio alla vita di Gianni.