IPA Federica Panicucci compie 59 anni

Federica Panicucci ha soffiato su 59 candeline il 27 ottobre 2026. Prima a Parigi, con il suo Marco Bacini, durante una breve fuga d’amore immortalata da uno scatto supersexy sotto la torre Eiffel, poi ad una festa in un ristorante di lusso a Milano, fasciata in un iconico abito d’oro firmato Roberto Cavalli dal valore di quasi 5.000 euro.

Ma la cosa più stupefacente, al netto dei festeggiamenti e degli outfit stellari, è l’incredibile forma fisica di questa donna, che alla soglia dei 60 ne dimostra la metà. Federica Panicucci è, senza ombra di dubbio, la Demi Moore italiana. Stessi lunghissimi e incredibilmente folti capelli, l’una nerissimi, l’altra biondissimi, stessa figura slanciata, tonica e super magra, invidia di qualunque donna in menopausa; stesso viso liscissimo e privo di rughe o segni inquivocabili del tempo. O sono sorelle separate alla nascita, o vanno dallo stesso chirurgo o sono davvero tanto, tanto fortunate e baciate da una genetica miracolosa.

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Federica Panicucci, i suoi 4 pilastri di eterna giovinezza

Federica sostiene da anni che i suoi segreti di eterna giovinezza e bellezza si poggiano su 4 pilastri: 1.allenamento costante, 2. alimentazione equilibrata, 3. stile di vita sano e 4.benessere interiore. Ovvero, nel suo caso: una tabella di 3, 4 allenamenti settimanali, di un’ora ciascuno, home made a casa (non ama le palestre); una dieta mediterranea pulita e flessibile (qualche vizio ogni tanto, come un bicchiere di vino rosso); nessuna sigarette, un corretto riposo notturno e l’amore dei figli e del suo Marco, al suo fianco da ormai 10 anni, dal 2016.

Ovviamente lei stessa ammette una naturale predisposizione alla magrezza, ma sottolinea che la vera differenza la fanno la cura quotidiana dei tessuti e la costanza nel tempo.

La tabella di allenamento di Federica Panicucci

La conduttrice non passa ore in palestre affollate, ma gestisce le sue sessioni direttamente tra le mura domestiche:

• Frequenza e durata: si allena a casa da sola dalle 3 alle 4 volte a settimana, per circa un’ora a sessione.

• Riscaldamento: dedica sempre i primi 10-15 minuti allo stretching e alla mobilità.

• I suoi attrezzi: utilizza carichi medio-leggeri come manubri da 3-5 kg, cavigliere da 2 kg, una panca, un tappetino e un bilanciere da 8-10 kg.

• Focus muscolare: gli esercizi sono focalizzati sulla tonificazione di gambe, glutei, addome e braccia, alternando i pesi a discipline come lo yoga e a lunghe passeggiate all’aria aperta

La dieta mediterranea di Federica (con qualche sgarro)

La sua dieta segue i principi del modello mediterraneo, prediligendo cibi sani ed evitando l’infiammazione dei tessuti:

• Il rito del mattino: inizia la giornata bevendo acqua e limone, e consuma circa 2 litri di acqua al giorno per mantenere i tessuti drenati.

• Nutrizione post-workout: assume una quota proteica tra i 40 minuti e l’ora successiva al termine dell’allenamento per favorire il recupero muscolare.

• Peccati di gola: non segue privazioni estreme e preferisce il salato; si concede regolarmente degli strappi alla regola con pizza, cioccolato e prosciutto crudo.

Equilibrio mentale e prevenzione

Oltre allo stile di vita, Federica Panicucci attribuisce molta importanza alla salute a lungo termine e alla serenità personale:

• Prevenzione: si sottopone a screening medici e analisi del sangue con cadenza annuale.

• Stabilità interiore: la conduttrice ha spesso dichiarato che la felicità e l’equilibrio ritrovati nella vita quotidiana (anche grazie al legame con il compagno Marco Bacini) giocano un ruolo cruciale nel farla sentire radiosa e in armonia con il tempo che passa.