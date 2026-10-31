Federica Panicucci tutta d’oro per la sua festa di compleanno

Federica Panicucci ha compiuto 59 anni e ha festeggiato in un ristorante di lusso a Milano: alla serata c'erano i suoi amici più cari e lei ha brillato in un abito glamour e sofisticato

Federica Panicucci

Quando c’è da mettere in campo glamour ed eleganza, Federica Panicucci è una vera fuoriclasse. Lo dimostra una volta di più (come se ce ne fosse stato bisogno) con l’outfit scelto per la festa per il suo 59esimo compleanno: un capolavoro di ricami color oro che sottolinea il suo fisico invidiabile. La regina del mattino di Canale 5 ha festeggiato con tanti amici in un lussuoso ristorante milanese, abbagliando tutti con la sua bellezza e con la sua classe.

Il look di Federica Panicucci

Lo stile di Federica Panicucci ha dei connotati ben precisi e riconoscibili: è elegante, femminile e curato, con una predilezione per silhouette che valorizzano la figura, tessuti raffinati e dettagli luminosi.

Tutte queste caratteristiche si ritrovano anche nell’abito che la conduttrice di Mattino Cinque ha scelto per la sua festa di compleanno: un capolavoro di sartoria, con foglie oro ricamate su fondo avorio firmato Roberto Cavalli. La linea del vestito è quella semplice e pulita di uno slip dress, ma è lo strascico che fa la differenza trasformandolo in un capo da gran sera. Per completare l’outfit, Federica ha scelto décolleté a punta color oro e gioielli importanti: gli orecchini sembrano fuochi d’artificio che esplodono in innumerevoli diamanti, e al polso sfoggia l’iconico orologio a forma di serpente.

La festa nel ristorante Milanese

Per spegnere 59 candeline, Federica Panicucci ha chiamato a raccolta le persone più care della sua vita. Tra queste c’erano Umberto Tozzi, con cui nel corso della serata si è esibita in un duetto irresistibile sulle note di Ti amo, e Alessandro Sallusti (anche lui scatenato al pianobar). Agli ospiti ha dato appuntamento in uno dei ristoranti più esclusivi di Milano, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II. La sala, riservata esclusivamente per loro, aveva un’atmosfera calda e soffusa illuminata al lume di decine di candele. La lunga tavolata era apparecchiata con eleganza e sobrietà e ogni posto a sedere era decorato con una rosa come omaggio al commensale. Le foto postate sui social raccontano una serata che ha saputo mescolare alla perfezione gli ingredienti dosando il glamour e e il lusso garantiti dall’atmosfera al divertimento di una bella rimpatriata tra amici. C’è stato spazio anche per momenti romantici con Marco Bacini, l’imprenditore con cui la festeggiata fa coppia ormai da anni. E a concludere il soffio sulle candeline, con una meravigliosa crostata totalmente ricoperta di lamponi.

Il compleanno a Parigi

La festa milanese però si è svolta con qualche giorno di ritardo rispetto alla data di compleanno ufficiale di Federica Panicucci, che è il 27 ottobre. Quel giorno la conduttrice era a Parigi per celebrare a tu per tu con Marco Bacini. Lo svolgimento della serata, che sicuramente sarà stata romanticissima, l’hanno tenuto privato ma Federica ha comunque condiviso uno scatto che la dice lunga. In shorts di paillettes e tacchi a spillo, posa davanti alla Tour Eiffell illuminata. Sorride, piena di gioia ed entusiasmo e alla fine è questo ciò che rende davvero speciale un compleanno.