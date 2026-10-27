Federica Panicucci, perché gli auguri di compleanno a Mattino 5 riaccendono la polemica

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Federica Panicucci, 10 bikini che hanno fatto la storia

A Mattino Cinque anche gli auguri di compleanno possono trasformarsi in un caso. È quanto accaduto nella puntata di martedì 27 ottobre 2026, quando Federica Panicucci ha festeggiato il suo compleanno in diretta, coinvolgendo il collega Francesco Vecchi in un siparietto che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Tra battute, sorrisi e qualche frecciatina, lo scambio ha riportato alla luce le indiscrezioni sui rapporti tra i due conduttori, già al centro di polemiche in passato. E sui social c’è chi non ha dubbi: dietro l’apparente cordialità si nasconderebbero tensioni mai del tutto risolte.

Federica Panicucci, gli auguri di Francesco Vecchi a Mattino 5 diventano un caso

Tutto è cominciato con una domanda apparentemente innocente. Nel corso della diretta di Mattino Cinque, Federica Panicucci si è rivolta a Francesco Vecchi con un sorriso e una richiesta che lasciava poco spazio all’interpretazione: “Mi devi dire qualcosa?”.

Il riferimento era naturalmente al suo compleanno. Una ricorrenza che, a quanto pare, non era sfuggita neppure agli altri componenti della redazione. Vecchi ha raccolto l’invito con una battuta, lasciando intendere di essere stato sollecitato più volte a ricordare la data. “Hanno tutti paura che io dimentichi di fare gli auguri a Federica. Da stamattina, ma vi sembra possibile?”, ha commentato il giornalista, tra il divertito e il sorpreso.

Immediata la replica della bionda collega: “Te l’hanno detto in cento!”. A quel punto Vecchi ha pronunciato gli auguri tanto attesi: “E allora buon compleanno Federica!”. “Grazie, grazie!”, ha risposto la Panicucci, prima di proseguire con la trasmissione. Uno scambio durato pochi secondi, apparentemente all’insegna dell’ironia, che ha però attirato l’attenzione di chi segue da tempo le dinamiche tra i due volti del programma mattutino di Canale 5.

A incuriosire non sono stati tanto gli auguri in sé, quanto il modo in cui sono arrivati: la domanda iniziale della conduttrice, la precisazione di Vecchi sui numerosi promemoria ricevuti e quel botta e risposta che alcuni spettatori hanno interpretato come l’ennesima frecciatina.

Torna la polemica su Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Il siparietto è diventato argomento di discussione sui social, dove il rapporto professionale tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi continua a suscitare curiosità.

“Si detestano e non fanno niente per nasconderlo”, ha fatto notare qualcuno. Una considerazione che ha riportato al centro del dibattito le indiscrezioni circolate negli anni sui rapporti tra i due conduttori.

Anche altri utenti hanno interpretato lo scambio come il segnale di una presunta antipatia reciproca. C’è chi ha parlato di sorrisi di circostanza e chi ha letto nella battuta di Vecchi un riferimento alle tensioni del passato.

A rendere particolare la situazione è anche l’organizzazione di Mattino Cinque, dove Panicucci e Vecchi conducono spazi distinti, pur condividendo la stessa trasmissione.

Una formula ormai consolidata che però, agli occhi di una parte del pubblico, continua ad alimentare interrogativi sulla loro intesa professionale. E così anche un gesto di cortesia, come gli auguri di compleanno, finisce per essere osservato e commentato ben oltre il suo significato originario.

Le vecchie tensioni tra Federica Panicucci e Vecchi

Per comprendere perché gli auguri di compleanno abbiano suscitato tante reazioni bisogna tornare al febbraio 2019, quando Striscia la Notizia trasmise un fuori onda destinato a far discutere.

Nel filmato Federica Panicucci criticava Francesco Vecchi per aver superato i tempi previsti durante la conduzione, lasciando emergere un momento di tensione dietro le quinte. Immagini dalla notevole risonanza che contribuirono ad alimentare le voci su un rapporto non sempre semplice tra i due colleghi.

Negli anni successivi, la conduttrice non ha mai nascosto che il legame con Vecchi sia soprattutto professionale. Interpellata sulla loro intesa, ha dichiarato: “Migliori amici non lo siamo, ma devo dire che c’è un quieto vivere”.