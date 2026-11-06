“Sono sconvolta”, Alessia Marcuzzi rompe uno specchio alla Volta Buona e spaventa la Balivo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi conquista il pubblico de La Volta Buona e Caterina Balivo, fra confessioni profonde e piccola gaffe. La conduttrice è stata ospite del programma di Rai Uno dove ha parlato del legame con i figli Tommaso e Mia, della confessione sulla menopausa e del suo nuovo show The Traitors.

Caterina Balivo alla Volta Buona: le frecciatine di Clizia Incorvaia e le parole di Gerry Scotti

La puntata del 6 novembre 2026 de La Volta Buona è stata ricca di ospiti e di momenti cult. Caterina Balivo ha infatti affrontato diversi temi interessanti, dalla differenza d’età in amore alla difficoltà di essere figlio di un personaggio famoso, sino al rapporto – a volte complicato – fra ex.

In studio Clizia Incorvaia che ormai da tempo è impegnata in uno scontro a distanza con Francesco Sarcina, suo ex marito. L’influencer e imprenditrice ne ha approfittato per commentare il nuovo singolo del cantante delle Vibrazioni. Un brano che è stato molto apprezzato e che parlerebbe proprio del legame finito con Clizia.

Nei giorni scorsi era infatti finita sotto la lente d’ingrandimento la frase: “Tanti anni ad odiarmi e parli sempre di me”. Una citazione diretta a Clizia a cui la modella ha voluto rispondere: “Grazie a me è riuscito a scrivere un bel pezzo finalmente”, ha scherzato, ribadendo la volontà di sdrammatizzare la situazione.

Spazio anche alle incursioni di Stefano De Martino, che ha salutato a distanza la Balivo, Gerry Scotti e Samira Lui. Proprio Gerry parlando della showgirl, sua collega alla Ruota della Fortuna, ha detto: “Samira Lui andrà al Festival di Sanremo prima o poi. Non quest’anno, ma ci andrai. Mi inviterai quando ci vai?”.

L’incidente di Alessia Marcuzzi a La Volta Buona

Ospite speciale della puntata Alessia Marcuzzi che è arrivata nello studio de La Volta Buona con la sua consueta energia. Solare e sorridente, la conduttrice si è seduta nel salotto di Caterina Balivo, raccontandosi fra carriera e vita privata.

In particolare Alessia ha parlato della sua confessione riguardo la menopausa e la paura intorno a questa condizione che per molto tempo l’ha accompagnata. “Mi vergognavo perché sentivo di non essere più così seducente e accattivante nei confronti degli uomini”, ha confidato.

Poi una brevissima pausa pubblicitaria e il ritorno in studio. Proprio in quel momento, quando la conduttrice annunciava un altro stop, questa volta più lungo, è successo un piccolo incidente. Alessia Marcuzzi ha infatti urtato lo specchio sopra un tavolino, rompendolo.

“Non ti muovere!”, ha esclamato la Balivo, spaventata. “Ma perché! Sapete che io faccio queste cose! – ha detto la Marcuzzi, ridendo imbarazzata -. Sono sconvolta!”.

A quel punto a Caterina Balivo non è rimasto altro che chiudere la puntata, salutando la sua ospite. La conduttrice ha portato ad Alessia Marcuzzi uno specchio nuovo, mentre la presentatrice continuava a fare riferimento alle superstizioni legate alla rottura degli specchi. Secondo la credenza popolare infatti porterebbe sfortuna.

“Grazie ad Alessia Marcuzzi e alla scenografia che mi ha dato un altro specchio”, ha concluso, salutando il pubblico a casa, fra risate e battute per la gaffe della Marcuzzi.