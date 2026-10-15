Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 16 ottobre 2026: Ciro combina un guaio e rischia

Ufficio stampa Rai Ciro, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 30. Ecco le anticipazioni di venerdì 16 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di giovedì 15 ottobre Mimmo non può accettare l’offerta di lavoro di Rebecca al Circolo, ma a Marcello sembra un’occasione mancata. Odile tenta una via alternativa per salvare la GMM, che, però, è più rischiosa del prêt-à-porter popolare voluto da Iacopo. Elisa assiste in maniera inequivocabile all’imbarazzo di Cesare nell’incrociare Irene e Johnny insieme. Nel frattempo, gli abiti di Botteri sono salvi e il Paradiso ritrova il senso più profondo di essere una famiglia. Marta e Adelaide sono in attesa dell’esito del test antidroga di Riccardo, pronte ad affrontare la sua reazione qualunque sia il risultato.

Anticipazioni della puntata del 16 ottobre 2026

Ciro combina un guaio con la lavatrice e rischia di arrivare in ritardo per preparare il pranzo al Circolo. Johnny e Irene devono fare i conti con la loro situazione economica, dal momento che Delia, al rientro dal viaggio di nozze lascerà l’appartamento. Odile espone la sua nuova strategia per la GMM, ma i Corsi le remano contro. Carla sorprende Diana in Caffetteria, mentre la ragazza dovrebbe essere all’università e, messa alle strette, per salvarsi, rivela un segreto che alla madre può tornare utile nella guerra aperta ad Adelaide. Il test antidroga scagiona Riccardo, ma qualcosa non torna.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2026.