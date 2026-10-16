Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 19 ottobre 2026: la rabbia di Ciro è incontenibile

Ciro scopre il contenuto della lettera di Agata che Mimmo aveva nascosto e reagisce con rabbia: trama de "Il paradiso delle signore" del 19 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai Ciro e Mimmo, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa. Ciro scopre il contenuto della lettera di Agata che Mimmo aveva nascosto e reagisce con rabbia, intanto Delia torna dalla luna di miele e fatica a far decollare il corner. La soap è arrivata alla puntata numero 31. Ecco le anticipazioni di lunedì 19 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Ciro combina un guaio con la lavatrice e rischia di arrivare in ritardo per preparare il pranzo al Circolo. Johnny e Irene devono fare i conti con la loro situazione economica, dal momento che Delia, al rientro dal viaggio di nozze, lascerà l’appartamento. Odile espone la sua nuova strategia per la GMM, ma i Corsi le remano contro. Carla sorprende Diana in Caffetteria, mentre la ragazza dovrebbe essere all’università e, messa alle strette, per salvarsi rivela un segreto che alla madre può tornare utile nella guerra aperta ad Adelaide. Il test antidroga scagiona Riccardo, ma qualcosa non torna.

Anticipazioni della puntata del 19 ottobre 2026

Roberto teme che la decisione di Odile di accettare la linea di Iacopo sul prêt-à-porter possa minare le basi della sana competizione tra GMM e Paradiso. Intanto Delia torna dalla luna di miele e fatica a far decollare il corner. Tra Rebecca e Mimmo si scioglie una tensione rimasta in sospeso, ma a casa Puglisi la situazione si complica: Ciro scopre il contenuto della lettera di Agata che Mimmo aveva nascosto e reagisce con rabbia. Riccardo è ancora in contrasto con Adelaide e Marta, che lo invitano a tentare un riavvicinamento a Nicoletta. Umberto, intanto, gli tende una mano senza sapere che Riccardo è ricaduto nella dipendenza dagli psicofarmaci.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.