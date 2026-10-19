Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 20 ottobre 2026: Ciro prende una decisione avventata

Ufficio stampa Rai Ciro, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato Paradiso delle signore, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 32. Dopo aver letto la lettera di Agata, Ciro prende una decisione avventata. Ecco le anticipazioni di martedì 20 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata di lunedì 19 ottobre Roberto teme che la decisione di Odile di accettare la linea di Iacopo sul prêt-à-porter possa minare le basi della sana competizione tra GMM e Paradiso. Intanto Delia torna dalla luna di miele e fatica a far decollare il corner. Tra Rebecca e Mimmo si scioglie una tensione rimasta in sospeso, ma a casa Puglisi la situazione si complica: Ciro scopre il contenuto della lettera di Agata che Mimmo aveva nascosto e reagisce con rabbia. Riccardo è ancora in contrasto con Adelaide e Marta, che lo invitano a tentare un riavvicinamento a Nicoletta. Umberto, intanto, gli tende una mano senza sapere che Riccardo è ricaduto nella dipendenza dagli psicofarmaci.

Anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2026

Dopo aver letto la lettera di Agata, Ciro prende una decisione avventata. Lia spera di rivedere al più presto suo padre e Matteo le rinnova la promessa di aiutarla. Intanto Odile chiarisce con Botteri la propria scelta sul prêt-à-porter, mentre i Corsi temono che la ragazza non riesca a tenere separate la sfera affettiva e quella professionale. Le Veneri si mobilitano per aiutare Delia a ravvivare il corner, che durante la luna di miele ha perso clienti. Diana e Riccardo trovano un’inaspettata complicità, mentre Carla si rivolge a una persona fidata per indagare sul giovane Guarnieri.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.