Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 ottobre 2026

Odile e Iacopo portano avanti il progetto del prêt-à-porter, emergono nuovi dettagli sui debiti e sulla sua ricaduta di Riccardo: trame de "Il paradiso delle signore" dal 19 al 23 ottobre 2026

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuova settimana con le storie de Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano nelle puntate dal 19 al 23 ottobre 2026. Tra le vicende in arrivo, la concorrenza tra GMM e Paradiso, il tentativo di rilanciare il corner di Delia e le difficoltà di Riccardo. Odile e Iacopo portano avanti il progetto del prêt-à-porter, emergono nuovi dettagli sui debiti e sulla sua ricaduta di Riccardo. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti la proposta di Iacopo per il prêt-à-porter della GMM, scelta che ha preoccupato Roberto per le possibili conseguenze sulla competizione con il Paradiso. Intanto, Marta ha chiesto ad Adelaide di aiutare Riccardo, mentre Lia ha trovato in Matteo un alleato nella ricerca del padre. A casa Puglisi, Mimmo ha nascosto una lettera di Agata e le Veneri si sono mobilitate per sostenere Concetta.

Le difficoltà della famiglia Puglisi sono proseguite: Ciro ha dovuto affrontare imprevisti e le conseguenze della situazione di Concetta, che ha ricevuto aiuto anche da Elisa e dalle Veneri. Sul fronte della GMM, Odile ha cercato una strategia alternativa al progetto di Iacopo, mentre la collaborazione tra i due è rimasta delicata. Al Paradiso, gli abiti di Botteri sono stati salvati e Cesare si è trovato in una situazione imbarazzante davanti a Irene e Johnny.

Intanto, Carla ha continuato la sua sfida con Adelaide e ha sorpreso Diana in Caffetteria, ottenendo da lei una rivelazione utile. Marcello ha visto in un’offerta a Mimmo un’occasione da non perdere, mentre il rientro di Delia dal viaggio di nozze si è avvicinato. Infine, il test antidroga ha scagionato Riccardo, ma Marta e Adelaide sono rimaste in attesa di chiarire alcuni aspetti della sua situazione.

Anticipazioni della settimana dal 19 al 23 ottobre

Lunedì 19 ottobre 2026

Roberto teme che la decisione di Odile di seguire la linea di Iacopo sul prêt-à-porter comprometta la sana competizione tra GMM e Paradiso. Tornata dalla luna di miele, Delia fatica a rilanciare il suo corner. Tra Rebecca e Mimmo si allenta una tensione rimasta in sospeso, ma la rabbia di Ciro esplode quando scopre il contenuto della lettera di Agata, nascosta da Mimmo. Riccardo è ancora in contrasto con Adelaide e Marta, che lo invitano a riavvicinarsi a Nicoletta; Umberto, ignaro della ricaduta nella dipendenza dagli psicofarmaci, gli offre il proprio sostegno.

Martedì 20 ottobre 2026

Dopo aver letto la lettera di Agata, Ciro prende una decisione avventata. Lia spera di rivedere presto il padre e Matteo le rinnova la promessa di aiutarla. Odile chiarisce con Botteri la sua scelta sul prêt-à-porter, mentre i Corsi temono che la ragazza non riesca a tenere separate la sfera personale e quella professionale. Le Veneri danno una mano a Delia per riportare clienti al corner. Intanto, Diana e Riccardo scoprono un’inaspettata sintonia e Carla si rivolge a una persona fidata per indagare sul giovane Guarnieri.

Mercoledì 21 ottobre 2026

Una telefonata di Ciro da Firenze agita Concetta e lascia Mimmo nello sconforto; le parole di Johnny, però, gli offrono una ragione per guardare avanti. La lavorazione del rayon, scelto come tessuto del futuro, si rivela più difficile del previsto, ma Iacopo e Odile non vogliono rinunciarvi. Rebecca prova a favorire una pace tra Cesare e la sorella Chiara durante un appuntamento con Filippo Erba, ma la serata non va come sperava. Dopo che Riccardo ha risolto almeno in parte i suoi problemi, Marta può partire per Roma più serena, pur conservando del risentimento verso Adelaide. Quest’ultima affida alla nipote una lettera destinata a sua madre Margherita.

Giovedì 22 ottobre 2026

Dopo aver letto la lettera, Marta ritrova un rapporto più sereno con Adelaide, ma comincia ad accusare strani malori. Cesare confida a Elisa le proprie preoccupazioni per il legame con Chiara. Botteri presenta a Roberto una proposta semplice e versatile per la nuova collezione, mentre Odile suggerisce una soluzione concreta ai problemi di lavorazione del rayon. Diana ascolta di nascosto il piano della madre e di Marco Borghi per scoprire informazioni sulla famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo. Riccardo, infine, confessa a Umberto di aver usato i soldi di Carla per saldare i debiti contratti a Parigi e proteggere la famiglia.

Venerdì 23 ottobre 2026

Per aiutare Delia a rilanciare il corner, Matteo propone un incentivo in aggiunta alle acconciature. Roberto non è convinto della tuta-chic ideata da Botteri, ma Marcello lo invita a fidarsi dell’intuito dello stilista. Mimmo sorprende Rebecca con un dolce speciale. Adelaide mette a disposizione i propri soldi per evitare il tracollo di Riccardo e si assicura che Umberto sappia come gestire la situazione. Le verifiche di Borghi sui movimenti bancari dei Guarnieri lasciano Carla con molti dubbi. Dopo aver ricevuto una notizia inaspettata, Marta rivela alla zia la ragione dei suoi malori.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La strategia tra GMM e Paradiso: Odile e Iacopo portano avanti il progetto del prêt-à-porter e affrontano le difficoltà nella lavorazione del rayon, mentre Roberto cerca un’idea per rispondere alla concorrenza.

• Il corner di Delia: dopo il calo dei clienti durante la luna di miele, Delia riceve il sostegno delle Veneri e una proposta di Matteo per rilanciare l’attività.

• La lettera di Agata e la famiglia Puglisi: la scoperta di Ciro porta a una decisione impulsiva e a nuove tensioni con Mimmo; una telefonata da Firenze agita Concetta.

• Le vicende di Riccardo: tra la complicità con Diana, la confessione a Umberto e l’intervento economico di Adelaide, emergono nuovi dettagli sui debiti e sulla sua ricaduta.

• I rapporti familiari e i sospetti: Marta ritrova un’intesa con Adelaide, ma i suoi malori continuano; intanto Diana ascolta i piani della madre e di Marco Borghi sulla famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo.

• Rebecca, Mimmo e Cesare: Rebecca cerca di favorire la pace tra Cesare e Chiara, mentre tra lei e Mimmo si scioglie una tensione e lui le riserva una sorpresa.