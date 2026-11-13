Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 novembre 2026

Ufficio Stampa Rai Umberto Guarnieri ne "Il paradiso delle signore"

Nuova settimana con Il paradiso delle signore, la soap opera ambientata a Milano e in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ecco le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 novembre 2026: tra una mostra, nuovi progetti al Paradiso e questioni personali, i protagonisti sono chiamati a prendere decisioni importanti.

Nelle puntate precedenti

Al Paradiso, Elisa ha concesso a Mirella un permesso speciale per il compleanno e le Veneri si sono organizzate per farle una sorpresa. L’arrivo a Milano di Carmine ha riaperto vecchie tensioni con Ciro e Concetta, mentre Lia ha provato a ricostruire il rapporto con il padre. Intanto, Iacopo ha contattato il giornalista Jean Paul Rossini per un reportage sulla GMM e sul Paradiso.

Le vicende di Riccardo si sono fatte più delicate: incapace di rintracciare Nicoletta, è tornato a ricorrere ad alcol e psicofarmaci. Marcello ha scoperto la dipendenza dell’amico e gli ha chiesto di intraprendere un percorso per affrontarla. Nel frattempo, Umberto si è attivato per rintracciare Nicoletta e Marcello ha coinvolto Adelaide, mentre Lia ha ottenuto dalla madre il permesso di frequentare Carmine.

Al Circolo, Carla ha chiesto a Umberto di aiutarla a organizzare la mostra di Iacopo. Le Veneri hanno preparato una festa per Mirella, con l’aiuto di Michelino, mentre Diana ha collaborato alla creazione degli abiti per l’esposizione. Anche le relazioni hanno attraversato momenti di incertezza: Valter ha reagito con dolore alla cena della madre con Cesare e Rebecca ha preso le distanze dalla cugina dopo aver avuto dei sospetti sul coinvolgimento di Carla.

Anticipazioni della settimana dal 16 al 20 novembre

Lunedì 16 novembre 2026

Roberto propone di realizzare un calendario con le fotografie dei dipendenti del Paradiso per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma Elisa chiede di non comparire. Irene decide inizialmente di non accompagnare Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco, ma qualcosa la spingerà a cambiare idea. Umberto ottiene un’informazione importante su Nicoletta e Riccardo la vede come un’occasione per affrontare il problema della sua dipendenza.

Martedì 17 novembre 2026

L’invito di Simona all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi suscita l’interesse delle altre Veneri. Dopo aver trascorso una piacevole serata con gli studenti, Irene parla con Diana: la conversazione accresce la sua curiosità per il mondo universitario. Cesare riceve una proposta inattesa di collaborazione con il Paradiso. Intanto Riccardo mostra nuovi segni di cedimento e Adelaide prende una decisione difficile per aiutarlo.

Mercoledì 18 novembre 2026

Le Veneri si contendono la possibilità di accompagnare Simona all’inaugurazione della mostra. Sfogliando un vecchio diario del padre, Diana trova l’ispirazione per trasformare l’abito realizzato da Iacopo e indossarlo in suo ricordo. Elisa nota l’imbarazzo tra Irene e Cesare, abbinati per la fotografia del calendario. Odile cerca di stare accanto a Riccardo durante l’assenza di Adelaide, che torna a Milano con una sorpresa per il nipote.

Giovedì 19 novembre 2026

Simona sceglie quale Venere l’accompagnerà alla mostra, mentre Valter la incoraggia a chiedere aiuto per il problema alla caviglia. Irene valuta seriamente l’idea di iscriversi all’università. Elisa trova una soluzione per evitare che Cesare e Irene posino insieme, ma Valter non approva la scelta della madre. Dopo aver ritrovato la piccola Margherita, Riccardo dovrà impegnarsi per riconquistare la sua fiducia.

Venerdì 20 novembre 2026

Un piccolo incidente che coinvolge Margherita mette a dura prova Riccardo. Elisa e Cesare ripensano separatamente alle fotografie scattate insieme e vivono un momento romantico. Mirella rischia di non partecipare all’inaugurazione per un impegno di Simona, che trova però una soluzione per l’amica. Al Circolo, Diana arriva con l’abito trasformato e attira l’attenzione leggendo alcune pagine del diario del padre. Iacopo, intanto, resta turbato dal regalo ricevuto da Roberto.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il calendario del Paradiso: Roberto propone di ritrarre i dipendenti per festeggiare il nuovo anno. Elisa preferisce essere esclusa, mentre l’abbinamento fotografico tra Irene e Cesare mette in luce un certo imbarazzo e porta Elisa a cercare un’alternativa.

• La mostra di Iacopo: l’inaugurazione coinvolge Simona e le Veneri, che si contendono il ruolo di accompagnarla. Diana rielabora l’abito di Iacopo in omaggio al padre e, al Circolo, la lettura del suo diario cattura l’attenzione dei presenti.

• Le scelte di Irene: la serata con gli studenti e il confronto con Diana fanno crescere il suo interesse per l’università, fino a spingerla a valutare seriamente l’iscrizione.

• La collaborazione di Cesare: Cesare riceve una proposta di lavoro legata al Paradiso e la vicinanza con Elisa, insieme ai ricordi delle fotografie scattate, apre spazio a un momento romantico.

• Il percorso di Riccardo: l’informazione su Nicoletta offre a Riccardo un motivo per affrontare la dipendenza. Adelaide prende una decisione per aiutarlo, mentre Odile gli resta vicino; il ritrovamento di Margherita e un piccolo incidente rendono ancora più urgente riconquistare la fiducia della bambina.

• La caviglia di Simona: Valter la incoraggia a chiedere aiuto e Simona sceglie quale Venere la accompagnerà alla mostra. Quando un impegno rischia di impedire a Mirella di partecipare, trova una soluzione per l’amica.

• Il regalo di Roberto: un dono ricevuto da Iacopo lo lascia turbato, aggiungendo un nuovo elemento alle vicende che ruotano intorno al Paradiso e alla mostra.