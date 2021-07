Alessio Boni papà bis dopo Lorenzo, la compagna Nina è incinta

editato in: da

Alessio Boni e Nina Verdelli conquistano Venezia con il piccolo Lorenzo

La felicità incontenibile per l’arrivo di Lorenzo si ripete. Alessio Boni, orgoglioso padre cinquantacinquenne, sta per bissare l’esperienza più incredibile della sua vita con un altro bambino. La compagna Nina Verdelli, infatti, ha annunciato di essere in dolce attesa attraverso una dolcissima foto che ha condiviso con i suoi followers su Instagram.

La notizia arriva ad appena un anno dalla nascita di Lorenzo, che la coppia aveva presentato al mondo sul red carpet di Venezia 77. A raccontare i motivi di questa scelta era stato proprio Boni ai microfoni di Silvia Toffanin, alla quale aveva spiegato di aver voluto portate il bambino con sé per paura che venisse a contatto con una qualche forma di Coronavirus, che ancora dilagava in tutta l’Italia.

L’arrivo di Lorenzo e l’amore che ha portato è stato definito come la Cappella Sistina, che ora sarà arricchita con nuovi affreschi attraverso l’arrivo di un fratellino (o una sorellina) che la sua mamma porta già in grembo.

Il bellissimo pancione cresce giorno dopo giorno ma la coppia non è ancora intenzionata a convolare a giuste nozze. Per il momento, si godono la gioia dei figli e allargano la famiglia, concepiti a distanza di pochi mesi.

La foto, arrivata all’improvviso, ha già fatto incetta di like da parte di amici e volti noti del mondo dello spettacolo. Per gli auguri ad Alessio Boni e alla sua compagna si sono mossi Lodovica Comello, Nicoletta Romanoff, Vinicio Marchioni e Catrinel Marlon.

Alessio Boni e Nina Verdelli, giornalista di moda di grande successo, fanno coppia fissa dal 2015. L’arrivo del lockdown ha rafforzato il loro rapporto, battezzato anche dall’arrivo di Lorenzo che ha cambiato la prospettiva del loro legame portandolo a un livello più alto.

Per il momento, sono top secret il sesso e il nome che i futuri genitori hanno deciso per il nascituro. Alessio Boni è sempre stato molto riservato e fatica ad aprirsi al mondo dei social. Il suo profilo è poco aggiornato, ma a dare la notizia più bella ci ha pensato la sua compagna che si è immortalata a pancione scoperto e con in braccio Lorenzo, il frutto del loro amore.