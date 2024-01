Fonte: Uffio stampa Rai | Di Benedetto Alessio Boni nei panni di Dino Grandi

È la televisione impegnata ad assurgere al ruolo più importante: quello di informare, istruire, far conoscere. È dedicata a uno dei momenti più delicati nella storia dello Stato italiano, quello che riuscì a porre definitivamente fine al regime fascista la nuova fiction Rai La lunga notte – La caduta del Duce, con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi.

La lunga notte – La caduta del Duce, la trama

La notte in cui il destino d’Italia cambiò per sempre, grazie all’acuta strategia politica di Dino Grandi, allora presidente della Camera. È quello il giorno in cui è ambientata la nuova fiction targata Rai, La lunga notte – La caduta del duce.

La serie ripercorre le ultime tre settimane del fascismo italiano. Fino ad arrivare alla notte tra il 24 e 25 luglio 1945, quella della riunione dei vertici del regime fascista a Palazzo Venezia, quando si discusse l’Ordine del Giorno del presidente Dino Grandi il cui obiettivo era quello di rovesciare il regime, inducendo Mussolini a rassegnare le dimissioni e reinstaurando, così, i poteri statali occultati dal dittatore.

Alessio Boni interpreta Dino Grandi

Il ruolo di protagonista spetta a Alessio Boni, che dà il volto al politico Dino Grandi: “Di lui conosciamo il nome, poco la vita. Anch’io ho dovuto studiare a fondo. – ha dichiarato Boni parlando del suo personaggio – Era colto, raffinato, ambizioso. Resta una figura interessante da conoscere. La storia di Dino Grandi, si svolge in parallelo a quella dell’allora famiglia reale, di Galezzo Ciano (l’ambasciatore condannato a morte per aver voto contro Mussolini e il fascismo) e della moglie, la crocerossina Edda. Ancora, dell’amante del gerarca Claretta Petacci.

Il cast de La lunga notte – La caduta del Duce

Il complesso ruolo di Benito Mussolini spetta a Duccio Camerini. Mentre l’amante del gerarca Claretta Petracci spetta a Martina Stella. Ciano è interpretato da Marco Foschi, e l’attrice Lucrezia Guidone dà il volto alla moglie Edda. Caterina, moglie di Dino Grandi, è Ana Caterina Morariu; Flavio Parenti è il re Umberto di Savoia e Aurora Ruffino è la principessa Maria Josè del Belgio. Rino De Rinaldis interpreta Italo Niccolai, tra i più grandi amici di Grandi. Infine, Emma Benini ricopre il ruolo di fantasia di Beatrice Grandi, innamorata di Italo.

Dove e quando va in onda La lunga notte

La lunga notte – La caduta del duce è una miniserie in tre puntate che occuperà tre prime serate Rai 1: in onda alle ore 21:30, lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024. La serie sarà disponibile anche on demand sulla piattaforma RaiPlay.