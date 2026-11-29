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Ufficio Stampa Rai La Famiglia Panini

La Famiglia Panini non va in onda su Rai 1 domenica 29 novembre. La seconda puntata della fiction con Serena Rossi è saltata a causa della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. L’attrice ha dunque annunciato sui social quando verranno trasmesse le altre puntate della serie che, al debutto, ha conquistato quasi quattro milioni di spettatori.

Quando va in onda La Famiglia Panini con Serena Rossi

Come annunciato da Serena Rossi sui social, La Famiglia Panini andrà in onda su Rai Uno lunedì 30 novembre, come sempre in prima serata dopo Affari Tuoi. L’ultima puntata sarà invece trasmessa, salvo imprevisti dell’ultima ora, domenica 6 dicembre. Dunque sono previste solo tre puntate per la serie evento. Sarà poi possibile seguire la fiction anche in streaming su RaiPlay.

La Famiglia Panini, la storia vera e il cast della fiction con Serena Rossi

Diretta da Letizia Lamartire, La Famiglia Panini-L’avventura delle figurine ripercorre la straordinaria storia imprenditoriale della famiglia modenese che ha rivoluzionato il mondo del collezionismo, trasformando una semplice intuizione in un fenomeno internazionale.

Al centro del racconto c’è Olga Cuoghi, interpretata da Serena Rossi, figura fondamentale nella crescita dei figli e nella costruzione dell’attività familiare. Dalle difficoltà economiche agli anni della guerra, passando per l’apertura dell’edicola e le prime scommesse imprenditoriali, la fiction attraversa alcuni dei momenti più significativi della storia italiana del Novecento.

Nel cast figurano anche Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Edoardo Pesce e Barbora Bobulova. Una storia di sacrifici, ambizioni e legami familiari che racconta come, dietro un oggetto entrato nell’immaginario di intere generazioni, si nasconda il percorso di una famiglia capace di trasformare un sogno in realtà.

Le anticipazioni della seconda puntata de La Famiglia Panini

La seconda puntata de La Famiglia Panini – rinviata a lunedì 30 novembre contro la finale del Grande Fratello su Canale 5 – trasporta i telespettatori alla fine degli anni Cinquanta. I figli di Olga sono ormai adulti e l’edicola di famiglia prospera, ma Giuseppe sogna di ampliare l’attività.

L’occasione si presenta con una partita di figurine invendute, sulle quali decide di investire, intravedendo le potenzialità del mercato del collezionismo. Ma una grave patologia lo costringe a ricoverarsi in un sanatorio a Cortina e a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo, Olga cerca di tenere unita la famiglia, sostenendo Franco nella sua esperienza lavorativa in banca e Benito nell’attività di distribuzione dei giornali. Umberto, invece, sogna di costruirsi un futuro oltreoceano.

Nel quarto episodio, il fallimento commerciale delle figurine floreali mette a rischio l’impresa familiare, alimentando le tensioni tra Giuseppe e Benito. Nonostante le difficoltà economiche, Giuseppe non si arrende e, sostenuto da Veronica, decide di puntare su un nuovo soggetto: i calciatori. L’intuizione si rivela vincente e getta le basi di un fenomeno destinato a conquistare intere generazioni.

Mentre i fratelli Panini lavorano alla realizzazione del loro primo album originale, Olga deve fare i conti con la nostalgia per Umberto, partito per il Venezuela. Il successo imprenditoriale si intreccia così con le vicende personali di una famiglia chiamata ad affrontare nuovi sacrifici e importanti cambiamenti.