Rai 1 cambia il palinsesto del 27 novembre: saltano Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità. Quando tornano in onda i programmi più amati della Rai

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Giornalista, esperta di tv e lifestyle

Ufficio Stampa Rai Odile e Umberto, Il Paradiso delle Signore

Cambio di programmazione su Rai 1 nella giornata di venerdì 27 novembre 2026. La rete ammiraglia della tv di Stato rivoluziona il suo palinsesto pomeridiano per lasciare spazio alla Coppa Davis. A farne le spese saranno alcuni degli appuntamenti più amati dal pubblico: non andranno in onda Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità.

Perché Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità non vanno in onda

Un venerdì decisamente diverso dal solito attende il pubblico di Rai 1. A determinare lo stravolgimento del palinsesto di Rai 1 è la semifinale della Coppa Davis 2026, che vedrà l’Italia affrontare la Cechia sul campo della BolognaFiere Arena. La Rai ha deciso di dare ampio spazio all’appuntamento tennistico, sacrificando buona parte della consueta programmazione pomeridiana e del preserale.

Nel dettaglio, la diretta sportiva occuperà la fascia oraria dalle 16 alle 17.55 e riprenderà dalle 18.05 alle 20. A interrompere il racconto della sfida saranno soltanto una breve edizione del Tg1 Flash e l’appuntamento con il CCISS.

Niente da fare per i telespettatori che attendono le nuove vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese, così come per gli affezionati del programma di Alberto Matano e del quiz condotto da Marco Liorni. Nessuna variazione, invece, per Caterina Balivo: La Volta Buona sarà regolarmente in onda.

Come sempre, dalle 14 circa e fino alle 16. Dunque fino a pochi minuti prima dell’inizio della Coppa Davis. Probabilmente l’appuntamento di venerdì pomeriggio sarà dedicato alla longevità, uno dei temi cardine di questa edizione della trasmissione, che sta ottenendo buoni ascolti televisivi rispetto al passato, segnando una crescita importante per la Balivo.

Il Paradiso delle Signore in onda sabato 28 novembre

Per quanto riguarda Il Paradiso delle Signore, la Rai ha già individuato una collocazione alternativa per la puntata della soap opera inizialmente prevista per venerdì 27 novembre.

L’episodio sarà recuperato eccezionalmente sabato 28 novembre alle ore 15.20, sempre su Rai 1. Un appuntamento fuori dalla tradizionale programmazione settimanale, pensato per garantire la continuità narrativa della fiction senza costringere il pubblico ad attendere fino al lunedì successivo.

Diverso il discorso per La Vita in Diretta e L’Eredità, per i quali non sono stati annunciati analoghi recuperi. Gli appassionati dei due programmi dovranno quindi fare i conti con una pausa dettata dagli impegni del tennis italiano.

Coppa Davis, l’Italia insegue il quarto titolo consecutivo

La scelta della Rai di modificare il palinsesto è legata all’importanza dell’appuntamento sportivo. L’Italia ha raggiunto per il quinto anno consecutivo le semifinali della Coppa Davis e sogna di conquistare la quarta Insalatiera di fila, dopo i successi del 2023, 2024 e 2025.

Il capitano Filippo Volandri potrà contare su Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Andrea Vavassori. Com’è noto non ci sarà Jannik Sinner, costretto a chiudere anticipatamente la stagione a causa di alcuni problemi fisici.

La sfida contro la Cechia, reduce dalla vittoria per 2-0 sul Canada, prevede due incontri di singolare e un eventuale doppio decisivo.

In caso di successo, gli azzurri torneranno in campo domenica 29 novembre alle ore 15 per disputare la finale. Un appuntamento che potrebbe comportare nuove modifiche alla programmazione televisiva del fine settimana.